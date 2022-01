OM : Di Meco a une explication pour le jeu proposé par Sampaoli

Depuis le début de la saison, le jeu de Jorge Sampaoli a quelque peu changé… Selon Eric Di Meco, c’est avant tout de la faute du championnat de Ligue 1 !

Au mois d’août 2021, les médias et les supporters étaient plein d’éloges concernant le jeu proposé en Ligue 1 et encore plus envers Jorge Sampaoli. Depuis, le coach argentin a un peu changé.

Notre championnat a bouffé ces mecs-là — Di Meco

Sur RMC, Eric Di Meco a exprimé son ressenti sur ce changement dans le jeu proposé dans notre championnat et plus particulièrement à Marseille et à Lyon ou Peter Bosz a également modifier sa tactique.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Alvaro priorité d’un autre club ? Valence en stand by ?

« Au premier mois de cette saison, on a mis en avant un championnat qui semblait être moins fermé. On pensait que c’était l’apport des coachs avec peu de nuls, de 0-0… Des matchs agréables à suivre. Mais là, ça fait un petit moment quand même, même avant la trêve on en a les prémices. Le constat est intéressant et surtout, Sampaoli et Bosz qui ont été mis en avant quand on parlait d’un championnat plus agréable avec des identités de jeu… Mais finalement, Sampaoli on le voit… Les premiers mois, il a appris de la Ligue 1. Il s’est dit : dans ce championnat-là, peut-être que si je veux aboutir et respecter les objectifs de mon président, il va falloir que je sois un petit peu plus solide, que je parte un moins à l’aventure. Et à l’arrivée, on doit se poser des questions sur la philosophie du championnat, sur l’aspect physique… On voit que Messi a du mal, de grands joueurs ont eu du mal. On se dit finalement que notre championnat a bouffé ces mecs-là. Ils se sont mis au diapason, ils ont compris comment ça fonctionnait et ils sont devenus comme les autres. Frileux ou pragmatique. Guardiola quand il arrive en Angleterre, il a sa manière de jouer… Les premiers mois, il dit : j’ai compris. Il s’est rendu compte que les adversaires allongeaient les ballons et jouer les seconds ballons. Il s’est adapté avec sa manière de jouer mais il avait dit qu’il y avait des spécificités en Angleterre et qu’il devait rectifier. Là, peut-être qu’avec les moyens de Lyon et l’OM, ils se sont adapté à la Ligue 1 avec leurs armes. » Eric Di Meco – Source : RMC (11/01/22)