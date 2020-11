OM : Di Meco complètement désabusé et résigné

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir au stade vélodrome cotre le FC Porto (0-2). L’ancien défenseur emblématique de l’OM Eric Di Meco est revenu sur cette nouvelle performance désastreuse du club marseillais en ligue des Champions.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a commenté le match OM – Porto (0-2) sur RMC Sport hier soir. Il a assisté à une nouvelle purge du club marseillais en Ligue des Champions. Au terme de la rencontre il était tout simplement désabusé, résigné comme la grande majorité des supporters olympiens.

A lire aussi : « À Marseille, il n’y a rien ! » Ménès pointe du doigt trois joueurs…

Je suis venu à reculons au Stade VélodromE — Di MEco

« Je suis venu à reculons au Stade Vélodrome car j’espérais une réaction des joueurs sans trop y croire Et Des les premières minutes j’ai compris de suite. je pense que les supporters marseillais sont comme ça. A un moment donné on peut être dans énervement, l’agacement, dans le reproche et puis d’autres fois on peut être résigné » Eric Di Meco – Source : RMC Sport (25/11/2020)