OM : L’avis tranché de Di Meco concernant Tudor et sa gestion de Payet !

L’OM s’est incliné ce mercredi pour le premier match en Ligue des Champions face à Tottenham (2-0). Igor Tudor a décidé de ne pas faire entrer Payet. Une décision compréhensible pour Eric Di Meco.

Après la défaite de l’OM ce mardi contre Tottenham dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions, Éric Di Meco a tenu à défendre Igor Tudor sur ses choix et notamment sur celui de laisser Dimitri Payet sur le banc de touche. Sur les ondes d’RMC, l’ancien joueur de l’OM estime qu’une entrée du réunionnais en deuxième mi-temps n’aurait eu aucun intérêt au vu du scénario du match. Di Meco explique que les joueurs doivent être à 100% pour ces matchs de Coupe d’Europe et que si Tudor a décidé de se passer de Payet, c’est qu’il n’était pas prêt à jouer une rencontre à très haute intensité.

Le choix de Tudor de ne pas mettre Payet titulaire se comprend

« Je veux bien qu’on débatte sur Tudor mais Payet revient à peine de blessure. Le mollet ça peut être grave comme blessure. C’est long et handicapant. Tu peux rechuter facilement. L’OM a fait un gros match avec beaucoup d’intensité. Le choix de Tudor de ne pas mettre Payet titulaire se comprend. Il n’y avait aucun intérêt de faire rentrer Payet en deuxième mi-temps. L’OM a vite été réduit à 10 contre 11. Ils ont dû courir deux fois plus. Ils savaient qu’ils allaient rester dans leur camp. Payet a besoin d’être au abord de la surface pour être performant. Je pensais que ça pourrait être intéressant de faire débuter Payet au côté de Gerson mais si Tudor ne l’a pas fait jouer c’est qu’il y a une raison. Il ne devait pas être à 100%. Pour jouer c’est rencontre de Ligue des Champions, tu te dois d’être à fond. Il n’y a pas que le nom qui joue. Même si on attendait tous ce match contre Tottenham pour jauger le niveau de l’OM, les deux matchs les plus importants, ce sont les deux prochains contre Francfort et le Sporting Portugal. Si Payet ne joue pas le prochain match de Ligue des Champions mardi prochain, on pourra se poser des questions mais s’il joue ce week-end contre Lille et que l’OM gagne, on pourra féliciter Tudor. » Éric Di Meco – Source : Super Moscato Show (08/09/2022)

Au final sur la durée du match Marseille a été insuffisant — Riolo

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo est lui aussi revenu sur la défaite de l’OM face à Tottenham ce mercredi soir à l’occasion du premier match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

«La première mi-temps est très cohérente, j’aime beaucoup ce que fait l’OM. même s’ils ne se créent presque aucune occasion à part la frappe de Guendouzi, rien que le fait d’être cohérent tactiquement de résister comme ils le font, de ne pas reculer, de défendre en avançant, gagner beaucoup de duels c’était très positif jusqu’à ce moment là. Après, à partir du moment où tu ne mets pas d’attaquant, tu as du mal à te procurer des situations. Après la faute, le carton rouge ne tombe pas du ciel, cela vient couper une très grosse occasion de Tottenham. Cela fait partie de l’histoire de ce match ou l’OM finit à 10. Au final sur la durée du match Marseille a été insuffisant, ils n’ont pas pu maintenir leur niveau parce que c’est la ligue des champions et même contre un Tottenham assez faible ils n’ont pas tenu la distance. C’est frustrant mais je ne suis pas sur qu’il y ait beaucoup de regrets à avoir» Daniel Riolo – Source : RMC Sport (07/09/2022)