OM: Di Meco demande à Gattuso de faire ce changement car cela « le rend fou » !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-3 face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi lors de la 5e journée de Ligue Europa grâce au triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a taillé Correa et une nouvelle fois insisté sur la défense centrale.

Sur RMC, Eric Di Meco a une nouvelle fois pointé du doigt les errances défensives de l’OM et demande un système à trois centraux. « J’ai même vu Sarr faire un débordement avec 2 dribbles, je ne savais plus qu’il pouvait le faire. Correa c’est terrible de le revoir à chaque fois sur le terrain. Gattuso remet la couleuvre de l’effectif, qu’il montre un truc. (…) Les problèmes en défense centrale sont récurrentes. Je suis désolé de revenir constamment sur ce point, mais le système à deux défenseurs centraux n’est pas une solution pour l’OM. Je ne comprends pas. Peu importe si on est entraîneur avec des convictions, des dispositifs préférés, ou une vision idéale du jeu, à un certain moment, il faut évaluer son effectif. Tant que nous encaisserons des buts de cette manière, et avec ces latéraux, pourquoi ne pas essayer de jouer avec trois défenseurs centraux et de renforcer les côtés… Quand je vois ce que l’attaquant adverse fait dans la surface, ça me rend fou! »

🗣💬 Éric Di Meco : « La Ligue Europa peut être un moteur pour lancer la saison de l’OM. » #RMCLive pic.twitter.com/RMktLJNFb1 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 1, 2023

Dans l’After Foot, Daniel Riolo et Walid Acherchour sont revenus sur la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-3) ce jeudi lors de la 5e journée de Ligue Europa.

« On est dans un contexte qui n’est pas favorable à l’OM et tu gagnes 4-3 face à un Ajax qui va mieux dans un match spectaculaire »

⚪🔵 @walidacherchour sur l’OM : « Tu prends six buts contre le pire Ajax depuis quinze ans ? On a pris du plaisir devant le match, mais si on doit parler du contenu… » pic.twitter.com/H1rVOZeghu — After Foot RMC (@AfterRMC) November 30, 2023

« On est dans un contexte qui n’est pas favorable pour l’OM. Il n’y a rien qui va. Le coach n’arrive pas a obtenir des résultats. Les équipes on ne les comprend pas, quand il y en a un qui joue on se dit que c’est l’autre qui devrait jouer. Arrive la coupe d’Europe, tu n’es pas fringant, tu reçois un Ajax qui va mieux par rapport à son début de saison mais au final tu gagnes 4-3 avec un match spectaculaire et Aubameyang qui met un super but. Tu fais quoi comme bilan à la fin , s’est interrogé l’éditorialiste. J’ai pris trois buts, ma défense n’est pas remarquable, tu fais des critiques et la fine bouche ou alors tu te dis le 4-3 va peut-être redonner confiance à un mec comme Aubameyang qui était un peu dans le trou et peut créer une dynamique. Je ne sais pas trop. On peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Chacun va le voir comme il a envie de le voir. Ce match est un peu comme celui du PSG l’autre soir qui est mené 1-0 et qui s’en sort finalement avec un 1-1 et un résultat qui permet d’avoir encore son destin entre les mains. Dans les matchs de poules, c’est parfois un peu de la comptabilité. Je suis plus dans l’émotion dans les matchs de Coupe d’Europe. Peut-être que si l’Ajax termine à 11, l’OM n’aurait pas gagné mais cela s’est passé ainsi. », a-t-il poursuivi.