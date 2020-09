OM : Di Meco dézingue les Parisiens !

L’ancien rugueux latéral à l’OM a fustigé le comportement de certains joueurs parisiens, atteints par le covid-19 dernièrement. Pour lui, le métier de footballeur n’est plus le même qu’à son époque (années 80-90)…

C’est ce qu’on appelle adresser un tacle à la Di Meco. L’ancien joueur du club, réputé pour son football dur sur l’homme sur les terrains, a critiqué le comportement des Parisiens atteints par le coronavirus, pour avoir fait la fête à Ibiza ces derniers jours. Il remet même en doute les capacités intellectuelles des dirigeants de la Ligue, qui ont reporté le match Lens-PSG, prévu avant la trêve internationale, pour que les joueurs du PSG récupèrent de la C1.

J’ai dû mal à en parler, parce que je n’ai pas l’impression d’avoir fait le même métier — Di Méco

« C’était tellement prévisible. Si tu es dirigeant à la Ligue, que tu connais les joueurs d’aujourd’hui, tu sais que les mecs vont partir une semaine et tu sais ce qui va se passer. J’ai dû mal à en parler, parce que je n’ai pas l’impression d’avoir fait le même métier. Aujourd’hui, ce sont des rappeurs ou des rockstars. Et ils prennent les bons côtés de la rockstar, mais pas les mauvais côtés. Parce qu’une rock-star qui rate un concert, elle n’est pas casquée. Si elle fait une connerie, qu’elle se saoule ou se drogue la veille et qu’elle ne peut pas jouer, elle ne touche rien, zéro. Donc ils vivent la vie des rappeurs et des rockstars, mais en étant casqués tous les mois. Tu rentres malade d’Ibiza, parce que tu as fait la fête là-bas, tu es casqué. Je suis énervé après les joueurs, parce que je trouve qu’ils donnent une mauvaise image du métier que j’ai fait et que j’ai aimé. »

Eric Di Meco – Source : RMC