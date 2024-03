OM: Di Meco donne rendez-vous concernant Aubameyang !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans le Super Moscato Show sur RMC hier, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a jugé le salaire d’Aubameyang puis a contrasté la saison de l’attaquant gabonais.

Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM, Di Meco a réagi au salaire de la star olympienne Aubameyang et a ensuite jugé sa saison, regrettant qu’on se focalise trop sur les stats selon lui.

« D’abord on ne doit pas faire le rapport buts/salaire pour juger un joueur. Ensuite, ne jamais oublier que dans le football tu es payé pour ce que tu as fais et pas pour ce que tu vas faire. C’est l’histoire du football ça. Quand tu as une côte, quand tu as fais beaucoup, tu as des exigences et les clubs se mettent au niveau de ces exigences. »

« C’est le mec qui doit te faire passer le cran au-dessus »

« Après, pour juger le salaire d’Aubameyang on va devoir attendre. Il faut pas oublier qu’il était libre quand il est venu, donc il a coûté 0. Est-ce que dans son salaire il y a la prime de signature qui est compté on le sait pas… Ensuite pour répondre à la question du jour, quand tu payes à ce salaire là un attaquant de pointe qui est ta vedette, ton facteur X, c’est pour atteindre des objectifs. Je présume que quand l’OM donne ce salaire là c’est pour faire aussi bien que l’an dernier, puisque tu perds ton attaquant vedette de l’an dernier (Sanchez) et tu en prends un autre qui te coûte plus cher pour faire aussi bien. Donc je vous dis rendez-vous à la fin de la saison parce que si tu es septième… »

« C’est pour ça que je dis qu‘il faut se méfier des stats. Les 3 ou 4 premiers mois où il a été sifflé en novembre et que t’as pas pris de points, ça pourra manquer en fin de saison. Puis tu donnes 3 ans de contrat à un garçon qui a 34 ans. Parce que même s’il réussit à mettre l’OM 3ème ok, mais il restera 2 ans derrière ! C’est pour ça que je dis qu’il faut attendre pour savoir. Mais c’est le mec qui doit te faire passer le cran au-dessus car par exemple Clauss, international, touche la moitié de lui. »