Mercato OM : Joaquin Correa… salaire moindre et nouvelle option ?

Prêté par l’Inter Milan, Joaquin Correa est un véritable flop ! Une frustration accentuée par le gros salaire touché par l’Argentin, qui serait finalement un peu moins élevé selon FootMercato.

Alors que le journal l’Equipe annonce un salaire de 450000€ / mois concernant Correa à l’OM (voir les salaires 2023/2024), FootMercato estime que le joueur argentin perçoit moins. Le média affirme que Tucu « Correa perçoit 360 000 euros bruts par mois. (…) Il n’est que prêté (prêt payant de 2 M€) par l’Inter avec une option d’achat de 13 M€. Celle-ci devient même obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions. »

L’Inter prêt à baisser l’OA de 13 à 10M€ ?

Pas simple la situation de l’OM avec Joaquin Correa. Zero temps de jeu, peu de confiance de Gasset, un salaire confortable (360 000 € et non 450 000 € comme indiqué par ailleurs) et un transfert obligatoire à l’OM en cas de qualif en Ligue des… pic.twitter.com/BpO1NwT7Q8 — Sébastien Denis (@sebnonda) March 22, 2024

Quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne pour aucun but ni passe décisive ! Joaquin Correa est pour l’instant un coup totalement raté.

🇦🇷L’esperienza al Marsiglia per Joaquin Correa non è ancora decollata: per il Tucu, complice anche un infortunio alla caviglia, ci sono state solo 14 presenze, condite da 0 assist e 0 gol. Negli ultimi 3 mesi appena 21’ minuti giocati per l’argentino, che nel valzer degli… pic.twitter.com/lFihCzdLQr — InterHub (@InterHubOff) March 12, 2024

L’Argentin ne joue même plus depuis fin janvier et paraît même suffisant à l’entraînement. A l’image de cette vidéo où on peut voir que le seul joueur qui ne fait pas le tour du plot est…Joaquin Correa.

Y’a qu’un seul joueur qui fait pas le tour du plot je vous laisse voir c’est qui mdrrr https://t.co/vIV2zakLyH pic.twitter.com/Y2YvkaRlTr — 🇵🇸 (@Foudaff_) March 9, 2024

L’Inter n’en veut plus !

D’après La Gazzetta dello Sport l‘Inter Milan ne serait pas dupe et remarque bien qu’il ne parvient pas à s’imposer et que l’OM est pour l’instant bien loin d’une qualification en Ligue des champions. Pour rappel l’option d’achat de 13 millions sera levée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au vu de la situation et du fort désir des Nerazzurri de s’en séparer, le finaliste de la dernière Ligue des champions serait même prêt à faire une « remise » à l’OM sur le prix de son option d’achat. En effet, l’option d’achat pourrait prendre un tout autre tournant et deviendrait de 10 millions en cas de qualification en Ligue des champions et 13 millions dans le cas contraire. On voit mal comment l’OM pourrait envisager de le conserver en cas de non qualification pour la Ligue des champions.