OM: Di Meco emballé par l’OGC Nice…

Au coude à coude avec l’OM pour la seconde place, l’OGC Nice réalise une belle saison sous les ordres de Christophe Galtier. L’ancien marseillais Eric Di Meco voit plus de garantie chez le rival niçois…

Seulement un point sépare Nice de l’OM. Toujours second du classement, l’Olympique de Marseille est sous la menace des hommes de Christophe Galtier, qui affrontent Strasbourg ce samedi à 17h. Les Niçois réalisent une saison de qualité en championnat, et en coupe de France où ils ont éliminé les Marseillais en quart de finale (4-1). Une défaite qui a sonné les supporters olympiens qui imaginaient une finale au Stade de France.

Pour Eric Di Meco, le projet niçois est séduisant, et voit même plus de garantie financière chez les Aiglons qu’à Marseille.

Nice sera en avance financièrement par rapport à l’OM– Di Meco

A LIRE : Mercato : L’OM avait bien tenté de recruter ce milieu de Liverpool !

« Nice est un club qui a une histoire, c’est une ville de foot. Il y a aussi l’attractivité de la ville. C’est déjà un vrai concurrent et le signal fort a été la signature de Galtier. Tout le monde voulait le prendre à l’OM. Nice a des moyens et une histoire. Ils lui ont donné les clés à Galtier. Ils seront en avance financièrement par rapport à l’OM la saison prochaine. Ils auront plus de moyens économiques. Il y a eu un recrutement bien malin. S’il y a la Ligue des champions à la fin de la saison, on ne sait pas s’ils ne s’enflamment pas. Ils sont capables de faire mal. » Eric Di Meco— Source: RMC (25/02/22)

On le sent venir depuis un bon moment — Di Meco

A LIRE : Mercato : L’OM avait bien tenté de recruter ce milieu de Liverpool !

« Ce qu’il s’est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d’année dernière sur le jeu proposé par l’OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s’est posé des questions sur l’animation, le positionnement des joueurs. L’OM n’a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble » Eric Di Meco – Source: RMC Sport (22/02/2022)