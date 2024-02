OM : Di Meco en remet une couche sur Gattuso et son choix tactique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille n’avance pas aussi bien comptablement que dans le jeu. Avant de retrouver la Ligue Europa et le Shakhtar, Eric Di Meco a pointé du doigt le management de Gennaro Gattuso !

Eric Di Meco a bien du mal à accrocher avec le management de Gennaro Gattuso. L’ancien défenseur de l’OM a une nouvelle fois pointé du doigt le choix tactique du coach italien sur RMC Sport. « Tactiquement, j’ai du mal. Quand il y a eu une bonne série, avec trois défenseurs centraux, il y a un enchaînement de bons résultats. Quand on disait que le système allait bien aux joueurs, il y avait le bémol de l’adversité. Je préfère cette équipe avec trois défenseurs centraux, les latéraux plus haut et quelqu’un derrière l’avant-centre. Maintenant, on est passé à quatre et on ne gagne pas contre Metz. On ne fait pas d’étincelles. Le profil des joueurs de l’OM est meilleur à cinq défenseurs. La personnalité, ce n’est pas un truc que tu apprends. Tu l’as ou tu ne l’as pas. On trouve son équipe gentille. Même dans les moments difficiles, il a toujours protégé son groupe. On est déçu, car il n’arrive pas à imprimer cette grinta à son groupe. »

🗣️ « Quand tu es supporter, si tu dois faire une critique des joueurs, tu regardes leurs performances. C’est un gamin qui, depuis qu’il est arrivé, est dans les bons » Di Meco ne comprend pas la prise à partie de Rongier par les supporters,

lors de la réunion de crise à l’OM. pic.twitter.com/XVnUrKS9h7 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 13, 2024

Sur RMC, Eric Di Meco avait déjà estimé que cette semaine est crucial pour l’avenir de Gattuso à l’OM. « à la sortie de ces trois matchs, si jamais ça tourne mal, c’est-à-dire que si tu sors contre le Chakhtar et que tu es accroché contre Brest, on sera d’accord pour dire que le top 4 de Ligue 1 sera compliqué, donc tu changeras d’entraîneur la saison prochaine. Si à la fin du mois de février tu n’as plus à rien à jouer, tu fais quoi ? Tu travailles pour la saison prochaine ou tu vas dans le mur ? Le bon exemple c’est Sampaoli qui était arrivé trois mois avant la fin de la saison. »

Gennaro Gattuso affiche le pire bilan statistique pour un entraîneur de l’OM au bout de 15 journées de LIGUE 1 au 21ème siècle. 😵🤏 Le constant est encore plus évident lorsque ce dernier est mis en comparaison avec les résultats de ses prédécesseurs ayants atteint ce total de… pic.twitter.com/0t1gHfTTvS — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 10, 2024

Selon l’Equipe, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso se plaindrait en interne du mercato hivernal. En effet il n’aurait pas souhaité le départ de Renal Lodi à Al-Hilal et était contre un départ de Jonathan Clauss également. Il souhaitait uniquement le recadrer pour son attitude et son investissement.

Le 29 janvier, à l’heure du déjeuner, Gattuso est revenu sur le sujet du mercato, devant un Pablo Longoria livide et un duo Medhi Benatia – Stéphane Tessier muet. Agacé par le départ de Lodi à Al-Hilal 🇸🇦, il n’a pas souhaité le transfert de Jonathan Clauss. Mais seulement le… pic.twitter.com/N62Qfw5t62 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 11, 2024

Un manque de cadre

Tous les cadres du vestiaires marseillais des dernières années sont partis : Mandanda, Payet, Sanchez, Guendouzi… Un élément qui a aussi dû décevoir le tacticien italien qui, on le sait, apprécie avoir des joueurs de caractère à sa disposition.

Dans un récent entretien à So Foot, Longoria s’est d’ailleurs exprimé sur le départ de Guendouzi :

« Mattéo est quelqu’un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu, et où sa valeur sur le marché risquait de décliner. Et puis, c’est aussi important de dire les choses: c’est Mattéo lui-même qui est venu me voir au mercato d’hiver en me disant qu’il fallait préparer son départ pour l’été suivant »

De plus, il a dû composer avec un effectif décimé par les blessures et la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ce jeudi sera un jour décisif pour l’avenir de la saison de Marseille car l’OM affrontera le Shaktar Donetsk dans le Volksparkstadion à Hambourg (Allemagne). Ce match sera le barrage aller de l’Europa League et sera au combien important au vu des performances en championnat.