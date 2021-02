OM – Di Meco est cash : « Les supporters n’attendent qu’une seule chose, c’est que les dirigeants s’en aillent ! »

Alors que le club a publié un communiqué officialisant le lancement du projet « Agora OM », Eric Di Meco ne croit pas du tout en ce dernier…

Dans Top of the Foot sur RMC, l’ancien défenseur et champion d’Europe 93 avec l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur son avis concernant l’initiative de concertation avec les supporters. Le moins que l’on puisse dire c’est que Di Meco a hâte de voir ce que cela va donner…

les supporters veulent seulement le départ des dirigeants – éric di meco

« J’aimerais me transformer en mouche pour assister à la première réunion de ce comité. Donc là, à la tête du club il y a des gens qui pensent qu’ils vont récupérer le coup avec les supporters ? Vous pensez vraiment qu’avec ce papier les dirigeants vont pouvoir récupérer les supporters ? Ces derniers n’attendent qu’une seule chose, c’est que les dirigeants s’en aille. Je les connais, ils n’iront pas à la réunion, et s’ils s’y vont ce sera pour mettre le désordre. Le problème c’est que le dialogue il fallait le créer avant. Qu’ils tentent ce qu’ils veulent, mais je suis pressé de voir ça… »

Eric Di Meco – Source : Top of the Foot (15/02/2021)