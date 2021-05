OM : Di Meco explique pourquoi il a accepté le rôle (dédicace à Eyraud)…

Eric Di Meco a tourné le clip de présentation pour le nouveau maillot Puma. Ce dernier a expliqué dans le Moscato Show pourquoi il avait accepté ce rôle, en rapport avec les valeurs du club bafouées par l’ancien président Eyraud…

Sur RMC, Eric Di Meco a expliqué qu’il avait apprécié la démarche et le message du dernier clip Puma pour présenter le nouveau maillot de l’OM.

« Il faut féliciter les gens qui ont écrit le scénario. Ça vient après une saison qui a été chaotique, notamment à la tête du club avec un ancien président (Jacques-Henri Eyraud) dont on a dit qu’il avait un petit peu bafoué les valeurs et l’histoire du club. Ils ont surfé là dessus et c’est pour ça que ça plait. (…) J’ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec le petit bébé. Il a été extraordinaire, il n’a pleuré qu’une fois, c’est une perle. J’aurais aimé avoir des enfants comme ça. C’est un sacré métier. Pour faire deux minutes, on passe une journée. Je suis rentré lessivé, mais c’était une belle expérience ». Eric Di Meco – source : Super Moscato Show / RMC (14/05/2021)