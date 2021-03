OM – Di Meco réagit à la nomination d’Eyraud !

Jacques Henri Eyraud est toujours à l’Olympique de Marseille. Il a été nommé vice-président du conseil de surveillance par Frank McCourt et aura un mandant pour représenter le club auprès des instances du football.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué la nomination de Jacques Henri Eyraud au poste de vice-président du conseil de surveillance de l’OM.

A chaque fois qu’il ouvrait la bouche c’était pour dire une sottise — DI MECO

🗣💬 « Longoria ne serait pas allé au combat sans mourir avec ses idées. Si quelqu’un tirait les ficelles par derrière, il n’y serait pas allé » Éric Di Meco explique en quoi Pablo Longoria aura toute latitude à la présidence de l’OM malgré le maintien au club d’Eyraud. pic.twitter.com/ZB0tNZKPPt — After Foot RMC (@AfterRMC) March 25, 2021

« Il ne fallait ppus qu’il soit la dans l’opérationnel de la vie du club et dans la communication. A chaque fois qu’il ouvrait la bouche c’était pour dire une sottise. Il s’était mis a tout toute la vill et pas que les supporters. Donc déjà ce sera déjà bien si cela se passe comme ça. D’après ce qu’on me dit Longoria, qui malgré son jeune âge a une grosse personalité, ne serait pas allé au combat sans mourir avec ses idées. Si quelqu’un tirait les ficelles par derrière, il n’y serait pas allé» Eric Di Meco – source RMC Sport (24/03/2021)