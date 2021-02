OM – Di Meco : « Eyraud n’aime pas la ville, le club, les supporters, les Marseillais »

Interrogé ce matin sur BFMTV sur la crise que traverse actuellement l’Olympique de Marseille, l’ancien olympien Eric Di Meco a une nouvelle fois réclamé le départ de Jacques Henri Eyraud.

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce mercredi à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Mais la crise que traverse actuellement le club marseillais n’est plus du tout liée au sportif. Les supporters ne réclament le départ du président de l’OM Jacques Henri Eyraud depuis plusieurs mois. Interrogé sur BFM TV, Eric Di Meco veut lui aussi voir JHE quitter Marseille :

L’OM a rendu fou des personnages beaucoup plus expérimenté

« On serre les fesses pour terminer la saison proprement, image-t-il. Ça va être compliqué parce que lorsque le vent souffle ici, c’est dur. Tout ce que va faire le président Eyraud va être scruté. Il va avoir une pression continue des supporters. Quand j’appelle à son départ c’est parce que je sens qu’il n’est pas à sa place. Il n’aime pas la ville, le club, les supporters, les Marseillais que ce soit dans ses déclarations publiques ou privées. (…) Je pense qu’il s’est pris au jeu. Ça a rendu fou des personnages beaucoup plus expérimentés que le président Eyraud. Lui découvre la médiatisation depuis qu’il est arrivé à l’OM. Ce ne serait pas le premier, ni le dernier. J’espère que les supporters vont se calmer et que le club va finir proprement la saison. Mais le travail est rude pour la saison prochaine. » Eric Di Meco – Source : RMC Sport