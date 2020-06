OM – Di Meco: « J’ai peur que ce soit le président qui ramasse »

André Villas-Boas a décidé de rester à l’OM la saison prochaine. Pour Di Meco, si les marseillais ratent la prochaine saison, ce ne sera pas le portugais le responsable aux yeux des supporters…

L’ancien marseillais Eric Di Meco s’est exprimé au micro de RMC:

Un miracle ne se reproduit pas tous les ans– di Meco

« Villas-Boas a fait des miracles cette année, et un miracle ça ne se reproduit pas tous les ans. Je reste persuadé que c’est une bonne chose qu’il reste au club pour avoir un minimum de stabilité. Je pense que si ça tourne au vinaigre, il va avoir un crédit assez élevé et malheureusement j’ai peur que ce soit le président qui ramasse. Il suffit qu’il y est un recrutement judicieux pour faire une belle année. Ce mec là a montré l’année dernier que c’était cohérent et des joueurs ont progressé avec lui. Ce qu’il s’est passé pendant la crise, où les joueurs ont tout fait pour qu’il reste c’est bon signe dans ce milieu là » Eric Di Meco– Source: RMC