OM – Di Meco lâche : « Si Payet ne veut pas perdre ses kilos, qu’il fasse du sumo ! »

Les kilos en trop de Dimitri Payet… un thème qui revient inlassablement quand l’OM ne tourne pas bien. C’est encore le cas aujourd’hui, Eric Di Meco estime que le meneur de jeu doit se remettre en forme…

L’OM a bien du mal a proposé un jeu collectif, une animation offensive digne de ce nom. Les résultats sont mauvais depuis trois matches et l’inquiétude monte. Forcément dans pareil cas, les leaders sont pointés du doigt. Les mauvaises prestations de Thauvin et Payet en particulier. Le meneur de jeu excentré est aussi critiqué pour ses kilos en trop. C’est le cas d’Eric Di Meco, qui ne comprend pas le niveau physique ce l’effectif olympien…

S’ils se sont préparés pour le mois d’octobre, c’est une erreur professionnelle — Di Meco

« On ne sait pas ce qu’il va se passer dans un mois. Mais plus tu es au point physiquement, plus tu es à l’aise sur un terrain. Le physique génère tout. Payet, j’aimerais le voir derrière l’attaquant parce que tu fais quand même moins d’efforts. S’il ne veut pas perdre ses kilos, qu’il fasse du sumo. S’ils se sont préparés pour le mois d’octobre, c’est une erreur professionnelle parce que tu es l’OM et que tu vas être dans le quatrième chapeau. Ils devaient prendre les points vite au début de la saison ».

Eric Di Meco – Source: RMC (28/09/2020)