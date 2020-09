OM – Metz (1-1) : Payet et Thauvin fustigés par la presse

L’OM a concédé un match nul hier soir contre le FC Metz lors de la 5e journée de Ligue 1 (1-1). Un match nul arraché dans les dernières secondes sur un but inespéré de Morgan Sanson. L’Olympique de Marseille a encore livré une prestation inquiétante à l’image de Dimitri Payet et Florian Thauvin, fantomatiques.

Pour le quotidien La Provence, Florian Thauvin et Dimitri Payet sont donc de nouveau passés complément au travers de cette rencontre. Ils obtiennent tous deux la plus mauvaise note du onze de départ de Villas-Boas : 3,7.

Même constat pour le quotidien sportif l’Equipe, lequel constate un duo « Payet-Thauvin à la drive ». Il souligne ainsi « un déchet effarant en première période » pour l’ancien bastiais et un réunionnais qui n’a « jamais réussi à peser sur le jeu ». Thauvin obtient ainsi la note de 2/10 et Payet la note de 3/10.

Le constate est à peu près le même sur Football Club de Marseille pour ces deux éléments majeurs de l’OM :

D. Payet : 3,5/10

Des à-coups insuffisants pour un joueur de son rang…

Cet OM repose énormément sur ses éclairs et sa constance avec un schéma évoluant beaucoup autour de sa position d’ailier gauche repiquant dans l’axe. Malheureusement lorsqu’il est dans un mauvais jour, c’est toute la mécanique qui se retrouve enrhumée. C’était le cas hier soir. Malgré quelques bonnes passes (11′, 54′) et une énorme occasion qu’il envoie dans le Virage Sud (15′), il aura été trop peu inspiré dans ses choix de jeu et toute son équipe en a pâti…

F. Thauvin : 3,5/10

En manque d’inspiration…

Pour avoir le geste juste au moment opportun. Car il continue de se démener afin d’animer son couloir droit mais ses derniers gestes ont toujours manqué d’un petit quelque chose hier soir à l’image de ses centres (4 réussis sur 9 tentés). Il n’a que très peu de situations lui permettant de frapper au but et se rate sur la plus franche (54′) qui restait une reprise difficile. Remplacé à la 84′ par Nemanja Radonjic qui fait d’abord n’importe quoi au risque de coûter un but (89′) puis délivre une très belle passe décisive cinq minutes plus tard (90+4′). Un joueur toujours incompréhensible.

