OM : Di Meco l’avait vu venir…

L’OM est dans une période délicate. Le jeu collectif se délite, les individualités sont moins performantes et Sampaoli tâtonne pour trouver la bonne formule. Une situation qui ne surprend pas Eric Di Meco.

L’OM vient de perdre face à Lyon, Nice et Clermont, les victoires face à Metz, Angers et Qarabag n’ont pas été suffisamment maitrisées pour rassurer les supporters marseillais. Sur RMC, Eric Di Meco pointe du doigt l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli responsable à ses yeux des difficultés rencontrées ces dernières semaines. Il estime notamment que le technicien argentin procède à trop de modifications pour permettre à son groupe de trouver des automatismes.

On le sent venir depuis un bon moment — Di Meco

« Ce qu’il s’est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d’année dernière sur le jeu proposé par l’OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s’est posé des questions sur l’animation, le positionnement des joueurs. L’OM n’a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble » Eric Di Meco – Source: RMC Sport (22/02/2022)

Dans le Late Football Club sur Canal +, Mickaël Madar a détaillé tous les choix du coach argentin qu’il ne comprend pas. Malgré tout, il lui accorde que pour le moment, les résultats sont au rendez-vous et que d’un point de vue comptable, l’OM est toujours second derrière le PSG.

« C’est vrai que Sampaoli est assez déroutant dans ses choix d’équipes, dans son comportement, ses causeries… Les conférences de presse aussi. Il met des joueurs à des postes incroyables. Il appelle ça des positions hybrides. Quand je vois Kamara en début de saison, Rongier qu’il a suppléé au poste de latéral droit-milieu de terrain. Je vois Gerson qui joue latéral gauche en fin de match. Payet en tant que numéro 9 alors qu’il y a un avant-centre qui marque des buts. C’est vrai que c’est déroutant. On peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment sur ce match face à Clermont mais il est toujours deuxième du championnat, qualifié en Ligue Europa Conférence. On ne peut pas dire grand chose même si on est surpris de ce qu’il fait. » Mickaël Madar – Source : Late Football Club (21/02/22)