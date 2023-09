OM – Di Meco : « Même si Longoria reste, Marcelino ne peut plus rester ! »

Dans l’émission le Moscato Show, Éric Di Meco, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a donné son sentiment sur Marcelino qui aurait fait part de son souhait de quitter l’OM suite à la réunion houleuse d’hier soir entre les supporters et les dirigeants de l’OM.

🗣 Eric Di Meco très cash sur Marcelino dans le Super Moscato Show: « Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s’il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l’OM ! » — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2023

Si tu pars en courant au premier coup de vent — Di Meco

« Marcelino qui n’était pas à la réunion veut partir en courant… Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s’il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l’OM ! On nous expliquait qu’il y avait un délit de sale gueule avec Marcelino qui est trop mou sur le banc. Et bien dis moi ça confirme ce que l’on pense de toi depuis le début ! La même chose avec Tudor l’année dernière, lui il monte au créneau et il dit :’Je reste là jusqu’au bout’, je te le dis. (…) Comment tu veux qu’il reste à l’OM, même si Longoria reste c’est impossible, »a ainsi déclaré

