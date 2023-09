OM: Tension à tous les étages, mais pas de démission ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que plusieurs médias français dont RMC et l’Equipe annonce une démission de Marcelino, en Espagne c’est le départ de Pablo Longoria qui est annoncé. Grosse crise en perspective ou tempête dans un verre d’eau ?

Selon Eurosport Espagne, « Pablo Longoria, président espagnol de l’Olympique de Marseille, va démissionner de ses fonctions après avoir été menacé de mort par les ultras du club. Son départ se poursuivrait avec le départ de l’entraîneur de l’équipe, Marcelino García Toral. L’Asturien n’a pas encore démissionné, mais a conditionné sa continuité à celle de Longoria. »

El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, va a dimitir como presidente del equipo tras ser amenazado de muerte por los ultras del club, según ha podido saber @Eurosport_ES . La salida de Marcelino García Toral también llega provocada por la continuidad de… — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 19, 2023

A LIRE AUSSI: OM : Réunion de crise avec McCourt, l’avenir de Longoria et Marcelino en jeu !

L’entourage de Marcelino dément son départ

D’après les informations de LA Provence, l’entourage de Marcelino explique que le technicien espagnol n’a pas présenté sa démission et que cela ne serait pas dans ses intentions, pas plus qu’il n’a convoqué ses hommes pour leur faire part de la nouvelle. « Pour lui, il n’y a aucune raison de partir d’un point de vue sportif. Il attend une prise de décisions à la tête du club« , souffle un proche de l’ancien entraîneur de Valence.

Le quotidien affirme également que le coach olympien aurait simplement glissé à un joueur croisé dans les couloirs, qu’en cas de départ de Pablo Longoria, sa présence n’aurait plus de sens et ne se verrait pas poursuivre son aventure dans la cité phocéenne.

Reste à savoir si le président marseillais quittera ses fonctions et que l’information d’Eurosport Espagne se confirme. Depuis lundi et la réunion tendue entre les groupes de supporters et l’OM, Longoria apparaît meurtri.

Une réunion de crise se tient actuellement au centre Robert Louis-Dreyfus.