OM : Di Meco n’a toujours pas digéré les décisions de Turpin, « le petit prince de l’arbitrage » !

Au micro de RMC, Eric Di Meco a répété son coup de gueule contre l’arbitre Clément Turpin. L’ancien joueur de l’OM n’a pas apprécié son attitude face au PSG.

Ce dimanche la rencontre face au PSG a été rythmée par les décisions d’arbitrage. Après le match, cela a fait polémique sur les réseaux sociaux avec des vidéos des décisions les plus discutables de M.Clément Turpin. Dans un entretien accordé au Parisien, Eric Di Meco n’a pas hésité à détruire l’homme en noir. Sur RMC, il a répété ses propos !

« On ne peut pas reprocher aux supporters marseillais d’avoir de la mémoire. Et souvenez-vous du penalty sifflé à l’OM l’an dernier. Je ne peux pas occulter ça, a réagi l’ancien défenseur marseillais dans Rothen s’enflamme sur RMC. Quand tu vois Mukiele a moitié avachi, avec les mains qui traînent comme un gardien de but qui sort devant un joueur qui arrive, et que le ballon vient toucher sa main, il s’expose à subir un penalty.M. Turpin est devenu le gendre idéal de l’arbitrage français. Lui, on n’a pas le droit de le contester. Je suis sûr que, dans la VAR, quand il y a Turpin sur le terrain, on ne le reprend pas parce que c’est Turpin. Si c’est un arbitre moyen, sur cette action-là, on lui dit: ‘Va voir quand même, parce qu’on a un doute’. Ça, c’est un problème, parce que ce n’est pas la première fois. C’est difficile à vérifier, mais c’est ma thèse. Le petit prince de l’arbitrage français, qui est le mieux noté et qui va faire les grandes compétitions, on ne peut pas aller contre lui, a-t-il poursuivi. Et ça me gêne, si c’est un autre arbitre et qu’on lui dit: ‘Va voir la position du joueur’, peut-être qu’il ne siffle pas penalty mais peut-être qu’il le siffle. Des pénalties sifflés comme ça, j’en ai vu d’autres. C’est ça qui est gênant. Il y en a même une de Marquinhos qui traîne, mais il y a peut-être la cuisse avant. Et sur l’exclusion, c’est pareil. Oui, Gigot fait n’importe quoi, mais Neymar il saute. Là, c’est mon côté supporter marseillais qui parle. Ce que je reproche à M. Turpin, c’est ça. C’est qu’il est tout puissant. Et ça me pose un problème. » Eric Di Meco – Source : RMC (17/10/22)