OM – Di Meco : « Personne ne veut revivre cette humiliation ! « 

Dans l’émission le Moscato Show sur les ondes de RMC, l’ancien joueur emblématique de l’OM Eric Di Meco espère que les dirigeants du club marseillais réaliseront un mercato de haute qualité pour que l’OM fasse bonne figure en Ligue des champions. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué le mercato olympien et la nécessité de passer à un niveau supérieur en termes de recrutement afin de ne pas revivre une humiliation en Ligue des champions comme il y a deux ans.

A lire aussi : Witsel, Nico Gonzalez, Khazri… Les tableaux mercato de ce jeudi 16 juin 2022

« La dernière participation en Ligue des champions a été un chemin de croix »

« L’OM est rentré dans le dur depuis la qualification en Ligue des champions. Il y a une nouvelle saison à préparer avec un niveau d’exigence qui va être important avec des joueurs comme Kamara et Saliba qui ne seront pas là. Il va falloir recruter malin comme ils l’ont fait l’an dernier mais avec peut-être un peu plus d’exigence de niveau. (…) « La dernière participation en Ligue des champions a été un chemin de croix pour les supporters, joueurs, les pauvres commentateurs qui n’en pouvaient plus à la fin. Personne à Marseille n’a envie de vivre cette humiliation. Quand tu regardes ce qu’il s’est passé cette saison avec Villarreal ou même Lille qui sort des poules, tu as le droit de sortir de la poule et d’avoir des bonnes idées avec un budget qui n’est pas au niveau des grands. Sur le recrutement l’an dernier ils l’ont montré, mais il faut passer le cran au-dessus. » Eric Di Meco – Source : RMC Sport (16/06/2022)

A lire aussi : Sampaoli vise un milieu du Barça, on connait 3 matchs de la saison 2022-2023, … Les 3 infos OM de ce jeudi !