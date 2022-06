Sampaoli vise un milieu du Barça, on connait 3 matchs de la saison 2022-2023, … Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce jeudi : Sampaoli vise un milieu de terrain du Barça, on connait 3 matchs de la saison 2022-2023, dénouement proche pour Witsel ?

Mercato OM : Sampaoli vise un nouveau nom du côté du FC Barcelone ?



L’Olympique de Marseille lorgnerait du côté du FC Barcelone. Après la piste sur l’expérimenté Miralem Pjanic, c’est cette fois une piste menant au jeune Nico Gonzalez, qui plairait beaucoup à Jorge Sampaoli.



Depuis quelques jours court la rumeur que le FC Barcelone vendrait un joueur à l’OM avec un pourcentage important à la revente, comme il l’avait fait l’année passée avec Konrad De La Fuente, mais son nom n’a pas encore fuité. La rumeur Nico Gonzalez aujourd’hui est-elle la même ou seulement une de plus ?

Pour l’instant, on sait que l’OM se serait renseigné pour le très prometteur milieu de terrain catalan. Le média espagnol Sport révèle que Sampaoli serait fan du joueur et le voudrait dans son effectif. A 20 ans, il est apparu à 27 reprises cette saison en Liga, pour 2 buts et 1 passe décisive. Sports révèle qu’il fera la présaison avec l’équipe première du FC Barcelone et que Xavi compterait sur lui si aucune arrivée n’est enregistrée au milieu de terrain, surtout avec le possible départ de Frenkie De Jong.

Le profil parfait pour remplacer Kamara mais à quel prix ?

Pour l’instant, on ne sait si l’OM souhaite un prêt ou un transfert sec, mais le jeune espagnol est évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt et le FC Barcelone en manque de liquidité ne devrait sans doute le laisser partir qu’en cas de très grosses offres.

Même si le profil du joueur correspondrait aux attentes marseillaises. En effet, Nico est polyvalent, il peut jouer à différents postes au milieu de terrain, notamment en numéro 6 où un certain Kamara vient de laisser un trou béant. Il est jeune, technique et sa taille (1m88) est un réel atout à son poste pour s’imposer dans les duels. De quoi, faire rêver les supporters marseillais.

Calendrier OM : On connait déjà 3 matchs (dates et adversaires) de la saison 2022/2023 ?





En attendant la sortie du calendrier complet de la saison 2022/2023 de ligue 1, quelques dates seraient déjà connues. La double confrontation face au PSG et le match d’ouverture…

En effet, hier Le Parisien affirmait que le match aller face au PSG devrait se jouer au Parc des princes le 16 octobre alors que le retour se disputera au stade Vélodrome le 26 février. La Provence rajoute ce jeudi que « l’OM débutera sa saison contre Reims, le week-end du 6-7 août. »

Mercato OM : C’est (presque) réglé pour la première recrue !

Alors que l’OM et Pablo Longoria attendent le feu vert de la DNCG pour lancer le mercato, en coulisse la première arrivée serait quasiment bouclée. Suite au départ de Boubacar Kamara, libre de tout contrat, le club olympien aurait convaincu Axel Witsel …

FCMarseille avait sorti l’information en exclusivité fin mai, Axel Witsel avait été approché. Les négociations sont sur le point d’aboutir. L’intérêt pour le milieu de terrain de 33 ans a été confirmé par L’Equipe et RMC Sport. FootMercato a même précisé hier qu’un contrat de 2 ans plus une année en option a été proposé à l’international belge. RMC rajoute que selon « plusieurs sources proches du club phocéen et de l’international belge confirment des « négociations avancées ». Des détails sont encore à régler pour finaliser ce transfert. » Le feu vert de la DNCG devrait valider ce dossier.

Witsel, tout est OK

Nous pouvons également confirmer qu’un accord global a été trouvé, de plus l’épouse d’Axel Witsel serait conquise par cette opportunité et elle s’occuperait personnellement de la recherche d’une maison dans la région. L’international belge de 33 ans devrait être, sauf retournement surprenant de situation, la première recrue du mercato estival de l’OM 2022.

Interrogé sur le sujet de l’OM après la rencontre en Pologne par le média belge la Dernière Heure, le milieu de terrain de 33 ans a reconnu : “L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus”. Le média précise que l’issue dans ce dossier s’annonce imminente.

ça reste un pilier de la sélection Belge.

« Axel Witsel c’est vraiment intéressant quand même. Il est peut-être au crépuscule de sa carrière mais il n’y a pas si longtemps ça parlait encore d’Arturo Vidal… Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. C’est un joueur qui a l’expérience de plusieurs grands championnats. Quand tu vois son profil, c’est pas tout à fait celui de Kamara mais dans sa propension à récupérer et relancer vite, je trouve que c’est pas mal. Après je pense pense qu’il a un très gros salaire, mais étant libre il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer. Après je pense que Longoria a pris contact avec pas mal de joueurs depuis plusieurs semaines voir quelques mois, il y a des discussions qui doivent s’accélérer depuis le match de Strasbourg. Après tout dépendra du profil recherché pour remplacer Kamara. Est-ce qu’on veut un « Kamara-bis » ? Ca sera très compliqué. » Karim Attab – Source : Football Club de Marseille