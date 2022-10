OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule contre Dimitri Payet !

Interrogé dans le Moscato Show sur l’importance de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a poussé un gros coup de gueule contre un supporter.

Dimitri Payet a marqué son centième buts ce samedi face à Ajaccio. Le numéro 10 marque l’histoire de la Ligue 1 en étant le seul joueur a atteindre 100 buts et 100 passes décisives dans ce championnat.

En disant cela, on galvaude l’histoire de l’OM ! — Di Meco

Dans le Moscato Show, le débat tournait autour du meneur de jeu. Un supporter de l’OM affirmait qu’il est une légende du club. Eric Di Meco n’était pas du tout d’accord et n’a pas hésité à le montrer !

» A l’OM, Payet une légende? Ah d’accord… En disant cela, on galvaude l’histoire de l’OM ! Tu sais ce que c’est l’histoire de ce club qui a 130 ans ? C’est des mecs qui ont mis 194 buts sous ce maillot, qui ont mis 44 buts sur une saison, qui ont gagné des Ballons d’or… Comment tu peux dire que Payet est une légende de l’OM? On espère qu’il gagnera quelque chose à la fin de la saison mais comment on peut dire qu’un mec qui n’a rien gagné sous ce maillot et qui a mis la moitié de ses buts à Nantes, ASSE et le LOSC, comment on peut dire que c’est une légende de l’OM? On s’en rappellera dans 30ans? Jamais de la vie. Jusqu’à quel âge et jusqu’à quand tu as le totem d’immunité dans le football ? Tu as vu ça où ? On n’est pas à la mairie de Gaillac où quand tu es à ton poste, tu vas jusqu’à la retraite. Je ne comprends pas. Ça m’énerve. Les mecs ont eu leur chance… » Eric Di Meco – Source : RMC Sport, Moscato Show (10/10/22)