OM : Di Meco prévient Eyraud concernant Villas-Boas…

Après André Villas-Boas c’est au tour du président Eyraud de tenter de calmer le jeu. L’OM est limité financièrement mais veut garder de l’ambition. Pour autant, Eric Di Meco prévient les supporters marseillais…

Sur RMC, Eric Di Meco a expliqué que si les moyens sont trop limités, le coach portugais est capable de quitter l’OM à la fin de la saison…

Si on ne lui donne pas les moyens de faire mieux, Villas-Boas peut vraiment partir — Di Meco

« Villas-Boas est capable de partir quand il veut. Il est agacé et on le sait. Il a essayé de recoller les morceaux. Villas-Boas fera ce qu’il voudra à la fin de la saison. Il a cette capacité. Le président Eyraud ne peut rien dire là-dessus. Il sait que même en allant en Ligue des champions, l’OM ne pourra pas recruter. Il faudra même vendre. L’OM a un coach particulier cette saison. Il est capable de tout. Si on ne lui donne pas les moyens de faire mieux, il peut vraiment partir ». Eric Di Meco – Source: RMC

– Di Meco : « Si Eyraud était en équipe de France junior de Taekwondo, il te défonce ! »

– Vincent : « Mais tout le monde me défonce ! Même ma fille me frappe 😂 » 💥 La Team du SMS en plein « débat » sur les déclas d’Eyraud et sur son improbable carrière dans le Taekwondo #rmclive pic.twitter.com/DuPDV0nwRQ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 22, 2020