OM – Di Meco : « quelques-uns doivent se la manger aujourd’hui ! »

Sur RMC avant la victoire de l’OM face à Lorient samedi, Eric Di Meco avait donné son sentiment sur leniveau de jeu proposé par l’OM et le manque de respect que certains suppoters ont eu pour Tudor.

Pour Di Meco, Igor Tudor n’a pas été bien reçu, et aujourd’hui il est enfin apprécié à sa juste valeur.

Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli

« Je me régale à voir jouer l’OM. Ce qui me plait dans cette équipe-là, c’est que dès que ça perd le ballon, les joueurs veulent le récupérer. On chasse au pressing et à la récupération, on va vite. C’est un jeu très vertical au contraire de ce qu’on voyait l’an dernier avec cette possession et ce handball qui pouvait durer des heures et où il y avait deux occasions dans le match. Ce que fait l’OM cette année, ça me plait. Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli. On a été malpoli lors de son arrivée. Il a débarqué au Stade Vélodrome, personne ne le connaissait et on l’a sifflé comme un malpropre. Ce n’était pas de sa faute s’il y a des joueurs qui devaient partir. Il y en a quelques-uns qui doivent se la manger aujourd’hui, on a été indécent. C’est plus que de l’impolitesse. Cet entraîneur qui faisait bien jouer son équipe en Italie, il se trouve qu’il fait également bien jouer l’OM. » Eric Di Meco – Source: RMC (13/01/2023)

Régis Le Bris effectue un travail admirable au FC Lorient malgré des moyens limités. Battus trois buts à un hier au Vélodrome par l’Olympique de Marseille, le coach des Merlus a expliqué en conférence de presse d’après-match tout le bien qu’il pensait de l’équipe de Tudor…

Ça nous donne par l’expérience la voie à suivre !

« Je suis un amoureux du foot, donc voir la manière dont ils jouent, cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance, leur mobilité, la qualité à la finition, leur capacité à nous étouffer rapidement… Tout est bien fait, cette équipe travaille bien. Elle a des joueurs de qualité, un staff et un coach qui managent le tout avec beaucoup de précision. À la fin, ça donne un niveau pour être troisième en Ligue 1 aujourd’hui. Et être tout à fait éligibles d’aller chercher plus haut, c’est tout le mal que je leur souhaite. Pour nous, c’est une référence, une jauge. Ça nous donne par l’expérience la voie à suivre. » Régis Le Bris – Source : Conférence de presse