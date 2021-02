OM : Di Meco recadre Habib Beye

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco est revenu sur les incidents survenus à la commanderie ce week end. Il n’a pas apprécier les commentaires de certains consultants dont ceux d’Habib Beye sur Canal + .

Eric Di Meco est en colère contre certains commentaires sur les incidents survenus au centre Robert Louis Dreyfus samedi dernier et il l’a fait savoir dans l’émission le Moscato Show sur RMC.

A lire aussi : OM : Plus de 450M€ de déficit cumulé… les détails du bilan financier catastrophique de la présidence Eyraud !

si on se trompe dans l’analyse, c’est dur de régler le problème

« Je suis en colère d’abord contre les supporters qui ont fait ça car on ne peut pas cautionner la violence. Mais je suis aussi en colère contre les commentaires que j’ai entendu car si on se trompe dans l’analyse, c’est dur de régler le problème. J’ai entendu Habib Beye, parler de ‘pseudo-supporters., c’est dommage car c’est un ancien du club, mais il n’est pas le seul. Non ! Ce sont des supporters. Au sein des supporters il y des chefs d’entreprise, des avocats, et il y en a d’autres qui sont aux Baumettes (prison de Marseille, ndlr). Il n’y a pas de classement, il n’y a pas les bons supporters et les mauvais supporters. Quand on se targue d’avoir des supporters unique dans le monde qui vont mettre l’ambiance dans tous les stade en faisant des milliers de kilomètres de déplacement, et bien c’est les mêmes. Tu ne peux pas les renier, tu dois les prendre, les sermonner, leur expliquer qu’ils ne doivent pas faire ça, mais tu ne dois pas les mettre de côté. Quand tu viens dans un club comme l’OM tu prends tout, tu fais les mariages et les enterrements» Eric Di Meco – Source RMC Sport