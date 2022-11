OM : Di Meco, Tudor, Guendouzi… La terrible vidéo montrant leur anéantissement après le raté de Kolasinac….

L’Olympique de Marseille est passé si près de la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Pour au final sortir définitivement de toute compétition européenne après ce but de Tottenham encaissé à la 95ème minute…

Et pourtant à la 87ème minute de jeu, alors que le score était encore de 1-1, Sead Kolasinac a une occasion en or de donner l’avantage aux Marseillais. RMC Sport qui diffuse la compétition a fait un petit montage de la séquence en ajoutant les réactions d’Amine Harit et Mattéo Guendouzi sur le terrain, Igor Tudor sur le banc ou encore Éric Di Meco aux commentaires. Tous anéantis après cette occasion ratée…

👀 Abasourdis. Ahuris. Estomaqués. Tudor, Guendouzi ou encore Harit n’en croient pas leurs yeux quand Sead Kolašinac rate l’impensable et immanquable à la 87e de jeu contre Tottenham… pic.twitter.com/82zWgpLUEM — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2022

Tudor : « Payet aurait dû jouer au moins un quart d’heure ! »

« Je pense que j’ai fait une erreur, je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d’heure. C’est le travail d’un coach, on fait tous des erreurs. Clauss aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre Suarez à la place de Payet, j’aurais pu faire un changement différent. En ce qui concerne Alexis, il peut jouer partout. En pointe ou derrière l’attaquant. Ca dépend aussi de qui joue sur le terrain. Il faut penser aussi aux joueurs qui sont en mesure de marquer. Il faut peut-être que j’accepte de perdre sur la qualité du jeu mais gagner sur la capacité à marquer des buts. » Igor Tudor – Source Conférence de presse 04/11/2022)