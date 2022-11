OM – Lyon (arbitrage): « Dans la désignation de Letexier, pour moi, il y a un problème ! « 

Battus par les Spurs (2-1) mardi soir, les olympiens ont vu leur rêve de huitièmes de finale s’envoler définitivement. Avec cette défaite, l’OM se retrouve dernier du groupe D, éliminé de toutes les compétitions européennes. Le moral au plus bas, les hommes d’Igor Tudor devront tout de même relever un dernier défi avant la Coupe du Monde pour ne pas également sombrer en championnat.

En effet l’OM reçoit Lyon ce dimanche au Stade Vélodrome pour un match important pour les deux équipes. Pour les marseillais, il s’agit de briser leur série noire pour pouvoir rattraper les équipes du top 3. Les lyonnais viendront au Vélodrome avec l’intention de gagner pour pouvoir revenir à un point de l’OM au classement après un début de saison complètement raté.

François Letexier a été désigné pour être au sifflet de la rencontre, une décision qui n’a pas plu a tout le monde tant les performances de l’arbitre sont médiocres en ce moment. On peut notamment citer le dernier Nice-Nantes, où ce dernier avait distribué deux cartons rouges, et avait choisi de ne pas siffler une double main dans la surface du niçois Vitti pour ensuite accorder un pénalty à Nice pour une main de Castelletto.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille hier le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire a donné son sentiment sur la désignation de cet arbitre pour le match OM – Lyon.

« Là où dans cette désignation pour moi il y a un problème, c’est que tu relances Letexier qui était dans une tempête incroyable il y a dix jours suite à Nice-Nantes. Il a eu un match compliqué, il a été ciblé par beaucoup d’attaques et il a même été jusqu’à s’expliquer dans L’Equipe, c’est rare pour un arbitre, et tu le met sur un Olympico ? Tu le met sur le match le plus sulfureux, je trouve pas ça très malin de la part de la DTA, psychologiquement, de mettre Letexier sur ce match-là. A la limite, j’aurai préféré Turpin ou Frappart… » Mathieu Grégoire – Débat Foot Marseille – 03/11/2022