Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Jean-Charles De Bono nous livre ses sentiments quant au potentiel de Bamba Dieng récemment élu pépite de la saison de Ligue 1.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré à la pépite sénégalaise de l’OM, Bamba Dieng. Annoncé sur le départ, bien que le joueur ait toujours dit qu’il restait, Jean-Charles De Bono souhaite conserver l’international sénégalais au moins encore une saison. En effet, Bamba Dieng pour sa première année en Ligue 1 aura marqué les esprits en couronnant sa saison du plus beau but de la saison, et devrait continuer à prendre plus de poids sur le front de l’attaque marseillaise.

« J’ai toujours clamé que je mets Dieng, je ne m’en cache pas parce que je pense qu’il a un avenir. Quand tu aimes le foot que tu observes ses mouvements, les buts qu’il marque, ce qu’il est capable de faire, la vitesse, la détente, les déplacements, ça après il faut rectifier un petit peu tous ses défauts mais je pense qu’il a un potentiel au dessus de certain de cette équipe : Luis Henrique, Konrad De La Fuente et je vais te dire Under il a de l’avance sur lui parce qu’il a fait quelques saisons déjà à l’étranger, il est un peu plus âgé, c’est pas le même poste mais ça reste un attaquant. Le petit Dieng tout dépend comment ça se passe, s’il trouve une grosse confiance et s’il claque vite des buts, je pense que ça peut-être un véritable joueur de Ligue 1 et de pouvoir partir à l’étranger. Maintenant, il faut aussi lui donner du temps pour qu’il puisse bien s’exprimer, moi je serais d’avis de le garder une année supplémentaire. Je pense que tu le vendras toujours, un attaquant qui marque quelques buts, si la saison prochaine il te marque 10, 12 buts dans l’année et qu’il joue plus souvent, c’est vendu facilement. En plus de tout ça, comme on parlait du Sénégal, tous les joueurs qui jouent avec lui disent qu’il a un potentiel énorme. On a reçu Mamadou Niang, on a reçu certains joueurs ici, qui disaient je suis surpris par ses qualités maintenant il va falloir qu’il les déploie et qu’il prenne confiance en lui pour qu’il soit à son top niveau. Voilà ce que je dis c’est que lui il faut lui donner le temps parce que c’est un joueur qui vient d’Afrique et de suite on le projette du jour au lendemain en équipe première, tu joues, tu ne joues pas tu marques tu ressors, là il est un peu perdu. » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)