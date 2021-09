OM : Ce jeune attaquant a « peut-être la plus grosse frappe de balle du groupe pro »

Auteur d’une très bonne performance en signant un doublé face à l’AS Monaco samedi dernier, Cheikh Bamba Dieng a montré que l’on pouvait compter sur lui cette saison. Ses coéquipiers seraient déjà séduits par l’attaquant sénégalais.

Personne ne s’attendait à le voir débuter la rencontre face à l’AS Monaco samedi dernier. Jorge Sampaoli a surpris tout le monde en titularisant Cheikh Bamba Dieng pour la première fois de la saison. Après avoir vu son technicien lui accorder sa confiance, l’attaquant sénégalais a réalisé une performance de très haute volée face au club de la Principauté. En effet, Cheikh Bamba Dieng a été auteur d’un doublé.

Toutefois, l’attaquant sénégalais aurait pu marquer d’autres buts durant la rencontre. En effet, il s’est créé une multitude d’occasions et a touché le montant à deux reprises. Une chose est sûre, la performance de Cheikh Bamba Dieng a permis au club phocéen de l’emporter 0-2 et d’empocher trois points précieux face à un concurrent direct aux premières places.

« Il fait peur aux gardiens quand il frappe »

Si Jorge Sampaoli a fait savoir qu’il comptait sur lui, la rencontre face à Monaco était la première opportunité pour Cheikh Bamba Dieng cette saison. Ce dernier semble avoir marqué des points pour les prochaines échéances. À l’entraînement, ses performances ont même séduit l’ensemble de ses coéquipiers et la puissance de frappe du Sénégalais impressionnerait. « C’est peut-être la plus grosse frappe de balle du groupe pro. Le ballon est lourd comme du plomb quand il frappe. Je vous dis la vérité, il fait peur aux gardiens quand il frappe ! » a raconté un joueur de l’effectif marseillais à RMC Sport.

C’est l’homme du match – Eric Di Meco

« On est obligé de mettre Dieng en avant sur ce match-là. D’abord parce qu’il met deux buts et ensuite parce qu’il a fait vivre la misère aux défenseur centraux notamment de Monaco. Même s’il y a deux poteaux, moi j’ai souvenir de la deuxième action qui amène la deuxième frappe sur le poteau avec cette transversale-là qui est tendue vers lui et cette prise de balle et l’accélération. C’est sur ce coup-là j’ai dit « waw il a un truc ». Je ne le connais pas bien, comme tout le monde. Il rentrait un petit peu, il faisait des bouts de matches souvent dans une équipe qui ne tournait pas. Là, il a été impressionnant. Alors son positionnement était intéressant. Justement, comme le disait Jean-Charles, parce que les trois défenseurs centraux monégasques sont de grands gaillards plutôt bons sur les duels corps à corps, là quand il se sont retrouvés sans adversaires à marquer où il faut avoir un petit peu d’intelligence de jeu pour aller compenser on a vu qu’ils étaient en difficulté. Et le fait de le (Dieng) mettre sur le côté comme ça, ça été super intéressant. C’est l’homme du match. Je crois que beaucoup l’ont découvert sur ce match-là. Parce que ce n’est pas ce qu’on a vu depuis qu’il est arrivé qui pouvait nous laisser présager ce genre de match-là. Donc là il a tapé très fort. Ça veut dire encore une solution de plus à laquelle on ne pensait pas en plus. On pensait les De La Fuente, les Under, les Luis Henrique tout ça. Celui-là, je ne l’avais pas mis dans les possibilités. L’OM voulait un remplaçant à Milik. Et, depuis le début de la saison c’était Payet qui jouait dans cette position de faux 9. Donc il tombe là… c’est une recrue quoi. C’est une recrue qu’on n’attendait pas en réalité. » Eric Di Meco – Source : DFCM (13/09/2021)