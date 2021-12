OM : « Dieng apporte de la nouveauté dans le jeu marseillais ! »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille après la rencontre face à Strasbourg. Pour notre consultant Jean-Charles De Bono, l’homme du match, c’est Bamba Dieng !

L’Olympique de Marseille a réussi à s’imposer ce dimanche après-midi à Strasbourg face aux joueurs de Julien Stéphan. 3 points qui permettent aux Marseillais de remonter à la seconde place au classement de Ligue 1 avec un point d’avance sur le Stade Rennais.

Le culot qu’il a ce joueur ! — De Bono

Durant cette rencontre, Bamba Dieng s’est illustré avec un but fantastique : un ciseau sur un très beau centre de Luis Henrique. La pureté de son geste et l’efficacité tranchent avec les nombreuses actions ratées de la part du Sénégalais durant tout le match.

Pourtant, cela n’empêche pas notre consultant Jean-Charles De Bono de mettre Bamba Dieng homme du match. Sur son côté gauche, il a provoqué, fait des appels intéressants et proposé des solutions à Dimitri Payet qui était à la baguette.

« Man of the match? Moi je mets Dieng ! Même s’il a raté cette superbe occasion en première mi-temps quand on le lance dans la profondeur. Cette occasion, il se la crée ! Il se la crée une nouvelle fois par sa vitesse, son appel. Il part dans le dos de l’adversaire. Pour moi, l’Homme du match c’est Dieng même si Payet a une nouvelle fois été bon. Il y en a quelques uns qui étaient bons mais Payet a été le chef d’orchestre. Dieng apporte quelque chose, de la rapidité… Il apporte de la nouveauté dans le jeu marseillais ! Ça donne des solutions à Payet notamment, pour qu’il lui donne des ballons en profondeur. Il sait qu’il va très vite, qu’il part dans le dos… Il est aussi capable d’éliminer. A un moment, il fait deux trois passements de jambes, il frappe au but… Le culot qu’il a ce joueur ! Il a fait une belle rencontre face à Strasbourg. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (13/12/21)

