OM : « Dieng, c’est un joueur d’avenir que l’on va encore découvrir ! »

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Diambars au Senegal, Ahmadou Cheikh Bamba Dieng a joué plusieurs matchs des cinq amicaux. Toujours intéressant, il pourrait avoir sa chance la saison prochaine ! Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono nous explique qu’il aimerait le voir en doublure de Milik !

L’Olympique de Marseille va devoir faire sans Arek Milik, encore handicapé par sa blessure survenue en fin de saison dernière face à Metz et qui lui a coûté sa place à l’Euro 2020 avec la sélection polonaise… En conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé que l’attaquant ne serait pas de retour à l’entraînement avant le 1er août.

« Milik, je parle avec les médecins, il va revenir le 1er aout pour faire la préparation après son opération au genou. Si vous vous rappelez, il a pris un coup lors de la dernière journée et il a fait une opération pour nettoyer un peu son genou. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Sa marge de progression est énorme — DE BONO

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé au sujet de l’absence de Milik en début de saison. L’ancien minot voudrait tenter de lancer Ahmadou Cheikh Bamba Dieng plutôt que de faire confiance à Dario Benedetto.

« Moi personnellement, sur ce que j’ai vu… Avec ce qu’il démontre, Dieng est joueur d’avenir. Un très bon joueur que l’on va découvrir. Avec ce qu’il nous a démontré déjà la saison dernière et là, il est dans la continuité et surtout dans la progression. On s’aperçoit qu’il a pris du volume de jeu… Mais aussi de l’espace dans son jeu. Il arrive à s’imposer, il prend des responsabilités. Des choses qu’il ne faisait peut-être pas encore la saison passée. Dans les bouts de matchs qu’il a fait, on voit qu’il est présent ! Il est comme un titulaire. Sa marge de progression est énorme. Il nous a montré des choses qu’on n’avait pas encore vu. Sur les duels aériens, la participation au jeu… Sa profondeur et sa rapidité, on le savait déjà. Il sait bien frapper, il est capable de jouer seul devant. Il y a quelque chose chez ce joueur ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

