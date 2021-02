OM : « Dieng gagne des points! »

Alors que l’OM se déplace à Bordeaux ce dimanche, Nasser Larguet s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui. Une occasion pour l’entraîneur intérimaire de revenir sur la prestation de Bamba Dieng mercredi à Auxerre, tout en s’adressant à l’ensemble des jeunes joueurs marseillais…

Nasser Larguet n’a pas peur de lancer les jeunes joueurs avec l’Olympique de Marseille, le Marocain n’a pas hésité à confier le brassard de capitaine à Boubacar Kamara ou de lancer pour la première fois le jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng, buteur…

Les jeunes auront leur chance – nasser larguet

« Dieng est rentré, nous a aidés dans le remplacement défensif et a eu cette occasion pour marquer. Il gagne des points. Il a montré qu’il avait sa place dans le groupe. J’espère qu’ils vont interpréter nos choix comme des choix forts qui vont leur permettre d’être dans l’excellence pour entrer dans cette équipe. S’ils sont bons et que les titulaires le sont moins, ils auront leur chance. Le mental, c’est être capable d’aller chercher la place et la mentalité parce que les jeunes joueurs s’enflamment trop vite. Ceux qui sont de retour de sélection ou ceux qui font un entrainement. J’ai vu un jeune perdu mentalement ce matin. Il faut être capable dans la durée de répéter la performance, il faut être très fort mentalement. » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (12/02/2021)