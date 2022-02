OM : Dieng, il ne lui manque pas grand chose pour devenir une légende !

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans un match compliqué à Saint-Symphorien face au FC Metz sur le score de 1-2. Voici la note et l’appréciation de Bamba Dieng, entré en fin de rencontre lors de cette 24e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a débuté sa rencontre plutôt tranquillement à Metz grâce à un but de Cédric Bakambu. Malheureusement, le jeu ronronnant des Marseillais leur a coûté l’égalisation des Messins… Milik, entré en fin de match, a débloqué la situation d’un but exceptionnel sur une passe de Kolasinac. Le Polonais a enchaîné un contrôle de la poitrine et une retournée qui a puni le gardien lorrain.

A la fin, l’OM l’emporte sur le score de 1-2 grâce à un ce but d’Arek Milik. Titulaire dès son retour de la CAN, Bamba Dieng nous avait manqué ! Son culot, sa vitesse, ses appels de balle ont été un vent de fraîcheur à Saint-Symphorien. Malheureusement, il n’a pas été récompensé par un but… Ce qui change totalement la perception que l’on pourrait avoir de son match pourtant très abouti sur le plan offensif.

il ne lui manque pas grand chose pour devenir une légende !

Titularisé sur le côté droit de l’attaque avec Cédric Bakambu, le tout jeune vainqueur de la CAN avec le Sénégal a montré de très belles choses à Metz. Le buteur de formation n’a pas hésité à prendre la profondeur, percuter et frapper au but. Du culot et de l’envie que l’on avait pas vu depuis quelques matchs à Marseille. Si sa prestation n’a pas été couronnée par un but, il a tout de même fait preuve de volonté… Un but aurait totalement changé notre perception de sa rencontre. Il ne lui manque qu’un peu de réussite, de calme aussi pour prendre les meilleurs décisions devant le but. C’est tout ce qu’il lui faut pour atteindre son plein potentiel et devenir le joueur que l’on voit tous en lui.