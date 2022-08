OM : Dieng, Larguet… Pourquoi le projet Diambars a du plomb dans l’aile?

L’Olympique de Marseille avait démarré un projet avec Diambars pour récupérer des jeunes pépites du Sénégal. Après Bamba Dieng et le départ de Nasser Larguet, les choses ne seraient plus comme au départ…

L’Olympique de Marseille annonçait en 2019 un accord avec Diambars pour un projet d’une grande ambition. Le club envoyait des éducateurs au Sénégal pour encadrer les jeunes joueurs et avait donc la priorité pour les récupérer et les faire éclore en France.

Le départ de Nasser Larguet a mis du plomb dans l’aile au projet — Chaintreuil

Cela a été le cas avec Bamba Dieng qui a été recruté puis lancé dans le grand bain lors d’un match de Coupe de France face à Auxerre sous les ordres de Nasser Larguet. Le coach est d’ailleurs au coeur des problèmes actuelles de ce projet lancé il y a trois ans d’après Christophe Chaintreuil, directeur technique de l’OM sur place.

« Le départ de Nasser Larguet a mis du plomb dans l’aile au projet. Je sentais que nous n’allions pas dans le sens d’une reconduction, alors qu’il y a un vrai potentiel de joueurs. Je préconisais, au contraire, de renforcer notre présence sur place »Christophe Chaintreuil – Source : La Provence (17/08/22)

Le club ne devrait pas renouveler le contrat avec Diambars en septembre. L’OM aurait mal vécu la non venue du défenseur central Mikayil Ngor Faye qui est en discussions avec d’autres clubs, notamment le Dinamo Zagreb ou encore le Stade de Reims.

Dieng ? Pas une question d’argent ou de prolongation de contrat

Le journaliste Florent Germain était invité à réagir sur le cas Bamba Dieng sur RMC. Il estime que la direction marseillaise voit Dieng comme un joueur capable de rapporter de l’agent. Selon lui, le club invoque certaines raisons pour que son attaquant de 22 ans plie bagage le plus rapidement possible.

» Je pense simplement que l’OM veut vendre Bamba Dieng, ce n’est pas une question d’argent ou de prolongation de contrat. Depuis un an, la direction le considère plus comme une valeur marchande que comme un joueur. C’est normal que le joueur se soit un peu vexé. Apparemment il ne convainc pas Igor Tudor à l’entrainement. Je pense qu’il y a quand même un peu de bluff dans cette déclaration. On connait tous l’histoire lorsqu’un club veut se séparer de quelqu’un, parfois on invoque certaines raisons. Je ne prend pas partie ni pour l’OM ni pour Dieng mais ce n’est pas une question d’argent. » Florent Germain – Source : RMC (15/08/2022)