OM: Diouf détaille les trois points positifs de l’effet Gasset !

Arrivé il y a dix jours à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a remporté ses deux premiers matchs. Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Karim Diouf a détaillé ses trois points positifs de « l’effet Gasset » sur les joueurs olympiens.

2 victoires en 2 matchs, 7 buts inscrits pour 2 encaissés. Tel est le bilan de Jean-Louis Gasset, arrivé il y a dix jours sur le banc de l’OM. Invité dans Débat Foot Marseille, Karim Diouf a précisé ses trois points positifs de « l’effet Gasset » sur les joueurs marseillais.

A LIRE AUSSI: OM: Gasset explique pourquoi il va faire tourner son effectif !

« Gasset est un bon tacticien qui a un très gros vécu, il sait parler aux jeunes joueurs »

« Pour moi, l’effet Gasset repose sur trois points: le premier, c’est un entraîneur qui a un très gros vécu. C’est quelqu’un qui a une expérience internationale mais aussi en Ligue 1, a affirmé Diouf. Il a rencontré des centaines de joueurs donc ça c’est déjà un bon côté. C’est un bon tacticien. Ensuite, c’est un coach qui n’a pas la pression qu’a subi Gattuso quand il est arrivé à qui on a dit que si tu ne termines pas quatrième, tu sautes à la fin de saison. Si jamais Gasset ne réussit pas, on dira alors que l’on est dans la normalité, que c’est uniquement la faute des joueurs. Il a quatre mois pour travailler, il a donc moins de pression. C’est également un entraîneur qui s’est parler aux plus jeunes. Ounahi et Ndiaye sont des talents brutes qui ont besoin d’être tout simplement accompagnés et c’est le type d’entraîneur qui peut le faire et ainsi stopper l’hémorragie. Sa stratégie correspond mieux aux joueurs. Psychologiquement, ça leur fait déjà du bien. Il a apporté cette touche là qui fait que l’on s’est imposé face au Shakhtar et contre Montpellier », a ajouté le journaliste.

A LIRE AUSSI: OM: Gasset confirme 5 blessés et une incertitude sur un joueur important face à Clermont !