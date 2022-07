OM: Divergence entre Longoria et Sampaoli concernant une jeune recrue ?

Jorge Sampaoli ne sera plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, après avoir qualifié le club pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Plusieurs points de divergence auraient conduit à cette séparation, notamment l’arrivée de la jeune recrue, Isaak Touré…

L’Olympique de Marseille a annoncé ce jeudi la signature du défenseur central Issak Touré. Le jeune international U19 évoluait au Havre où il a fait toute sa formation depuis son plus jeune âge. Isaak Touré (19 ans) a signé un contrat de 5 ans avec l’écurie marseillaise. Le montant du transfert serait de 5,5 M€ plus 2M€ de bonus. Le géant français est la 2e recrue de l’OM, après Samuel Gigot.

Cette opération n’aurait pas été du gout de Sampaoli d’après La Provence, qui n’aurait pas validé le profil du jeune défenseur.

Sampaoli aurait voulu Griezmann et un autre gardien…

A lire : OM : Sampaoli s’explique !

Selon l‘Equipe, Jorge Sampaoli aurait glissé le nom de Griezmann et de Renato Sanchez à son président. Dès lors, la direction marseillaise aurait compris qu’elle devrait surement faire avec un autre coach pour la suite du projet. D’autant que l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt a été clair en donnant la priorité et l’objectif de réaliser des ventes. D’après nos informations, ce qui a fait déborder le vase a été la question des gardiens. En début de saison dernière, Sampaoli ne comptait pas sur Mandanda, mais il s’est aperçu que Pau Lopez n’avait peut être pas le niveau de la C1. Alors que Steve Mandanda est un possible partant, le coach argentin a demandé le recrutement d’un gardien de niveau de C1 si cela se confirme. Une exigence refusé par la direction qui vient de faire un gros chèque pour payer l’option d’achat de Pau Lopez.

Touré est typique de par sa morphologie– Rodrigues

Dans les colonnes du journal La Provence, le directeur du centre de formation du Havre, Francis Rodrigues, évoque ce vendredi les qualités et axes de progression du joueur.

« C’est un joueur atypique de par sa morphologie, sa faculté à casser les lignes par une passe. Il possède un fort potentiel, même s’il a encore besoin de progresser au niveau de la motricité. (…) Il a un jeu de tête de haut niveau, une masse physique, c’est un travailleur. Il doit apprendre tactiquement, mais aussi à gérer son corps. Il a du charisme et gère très bien la pression« . Francis Rodrigues – Source : La Provence. (01/07/2022)