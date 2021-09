OM: Ünder encense l’un de ses coéquipiers !

L’Olympique de Marseille va pouvoir compter sur le retour d’Arek Milik pour la réception de Galatasaray ce jeudi, au stade Vélodrome. Son coéquipier, Cengiz Ünder a dressé un profil élogieux du buteur polonais…

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi soir Galatasaray au stade Vélodrome. Jorge Sampaoli pourra compter sur deux retours très important dans son effectif : Arek Milik et Bouba Kamara.

Interrogé en conférence de presse, Cengiz Ünder a encensé son coéquipier polonais, avec lequel il a déjà joué mais en tant qu’adversaire.

J’espère qu’il n’aura plus de blessure à gérer– Ünder

« ‘J’ai connu Milik en Italie quand il jouait à Naples et moi à la Roma. C’est un très bon joueur, il est très motivé, je pense qu’il va apporter beaucoup à l’équipe, et j’espère qu’il n’aura plus de blessure à gérer. Il est très volontaire à l’entraînement, ça se passe bien, il s’entend bien avec les autres, j’espère qu’il va pouvoir apporter cette énergie à l’équipe. » Cengiz Ünder— Source: Conf de presse (29/09/21)

#Sampaoli: « Milik et Mandanda sont à ma disposition. Quant au onze de départ, je n’ai pas pris de décision. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2021