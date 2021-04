L’Olympique de Marseille a pris les 3 points sur la pelouse du Stade de Reims ce vendredi sur le score de 3-1… La victoire aurait pu être plus large si le second but de Milik n’avait pas été refusé !

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 face au Stade de Reims. Grâce à des buts de Payet (doublé) et de Milik, Jorge Sampaoli enchaîne avec sa cinquième en 7 matchs sur le banc marseillais.

Qu’on en finisse avec ces situations aux millimètres qui tuent l’esprit du jeu — DJELLIT

Cette rencontre aurait cependant pu terminer sur un score plus large pour les Marseillais. En effet, bien servi par Payet, encore une fois, le Polonais enchaîne de la tête et glisse le ballon au fond des filets vides de Rajkovic. Après visionnement des images de la part des arbitres du camion VAR, le but sera refusé.

En voyant le ralenti, on se rend compte que Milik n’avait que quelques centimètres de son pied hors-jeu. L’attaquant rate donc un doublé de très peu. Pour Nabil Djellit, ce n’est pas normal de refuser ce genre d’action !

« Un hors jeu ridicule sur le but de Milik… Qu’on en finisse avec ces situations aux millimètres qui tuent l’esprit du jeu. » Nabil Djellit – Source : Twitter (23/04/21)