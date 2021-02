L’OM n’a pas réussi à conserver ses deux buts d’avance face à Lens. Le match nul concédé mercredi soir a le goût d’une défaite pour le journaliste Nabil Djellit. Ce dernier souligne la prestation de deux éléments offensifs : Florian Thauvin et Arek Milik.

Malgré des buts de Thauvin et Milik et une avance de 2 buts à la mi-temps, l’OM s’est fait secouer par Lens qui est remonté au score et aurait même pu s’imposer. Sur Twitter, le journaliste Nabil Djellit a donné son sentiment sur cette rencontre…

Milik a déjà fait oublier : Mitroglou et Benedetto — Djellit

« Milik a déjà fait oublier : Mitroglou et Benedetto. Pour l’OM, ce nul a presque un goût de défaite… Le podium c’est fini. L’OM profite de l’opportunisme de Thauvin pour ouvrir la marque contre le cours du jeu… Lui au moins, il fait saison ! » Nabil Djellit – source : Twitter (03/02/2021)

