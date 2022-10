OM : Djellit note les marseillais et cartonne le coach du Sporting !

L’OM s’est imposé 2-0 au Portugal face au Sporting. Via son compte Twitter, le chroniqueur et journaliste Nabil Djellit a donné un 8/10 à Harit pour son match, au passage il a aussi taclé les défenseurs portugais et leur coach !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Sporting. Pour Djellit le meilleur joueur du match est Amine Harit a qui il donne un 8/10, Mbemba, Sanchez et Guendouzi ont un 7 ! Le journaliste tacle la prestation des défenseurs portugais mais aussi leur coach Amorim.

Balerdi, par rapport aux défenseurs du Sporting, ça reste Beckenbauer

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une signature déjà bouclée par Pablo Longoria

« Mi-temps parfaite de l’OM. Tout autre résultat qu’un succès et ce sont des regrets éternels. Faut rien lâcher ! Balerdi pas toujours rassurant. Après par rapport aux défenseurs du Sporting, ça reste Beckenbauer ! Amorim à fait partir Slimani, son meilleur attaquant, n’a pas voulu de Cristiano Ronaldo, et après on m’explique que c’est un grand coach. Contre l’OM, on a vu. Les matches ne mentent pas, eux. Lopez 6 – Mbemba 7, Bailly 6, Balerdi 6 – Clauss 5, Rongier 6, Veretout 6, Tavares 5 – Guendouzi 7, Harit 8 – Sanchez 7. » Nabil Djellit – Source : Twitter (13/10/22)

Lopez 6 – Mbemba 7, Bailly 6, Balerdi 6 – Clauss 5, Rongier 6, Veretout 6, Tavares 5 – Guendouzi 7, Harit 8 – Sanchez 7. #SPOOM qu’en pensez-vous ? — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 12, 2022

Amorim à fait partir Slimani, son meilleur attaquant, n’a pas voulu de Cristiano Ronaldo, et après on m’explique que c’est un grand coach. Contre l’OM, on a vu. Les matches ne mentent pas, eux. #SPOOM pic.twitter.com/BOpMxno9Cy — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 12, 2022

Balerdi pas toujours rassurant. Après par rapport aux défenseurs du Sporting, ça reste Beckenbauer ! #SportingOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 12, 2022

Mi-temps parfaite de l’OM. Tout autre résultat qu’un succès et ce sont des regrets éternels. Faut rien lâcher ! #SportingOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 12, 2022

OM – SPORTING (0-2): SCENARIO PARFAIT, Harit en Feu ! LES MARSEILLAIS font DISJONCTER le Sporting

Voici le replay du débrief Foot Marseille, diffusé en direct vendredi juste après le match. Nicolas Filhol était accompagné par Rayane Benmokrane et de nos invités Basile Bilo et Yacine Youssfi ! Au programme de cette émission : LE SCENARIO PARFAIT AU SPORTING ! LES MARSEILLAIS PEUVENT CROIRE AUX 8EMES DE FINALE DE LDC !

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :