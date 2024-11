OM : Djellit répond à Benatia !

Medhi Benatia n’a pas caché que son expérience à l’OM a été plus exigeante que ce qu’il avait imaginé, il explique : « C’est plus dur que ce que j’avais imaginé. Il se passe toujours quelque chose à Marseille. » Le conseiller sportif, habitué aux plus grands clubs européens, souligne la particularité de la gestion du club phocéen, où la pression et les attentes sont constantes. Toutefois, Benatia ne se laisse pas abattre. « Peut-être qu’ailleurs, je m’ennuierais », confie-t-il, précisant que l’intensité du quotidien à l’OM fait partie de ce qui le motive à donner le meilleur de lui-même.

Une vision à long terme pour l’OM

A lire : OM – Nasri lâche : « De Zerbi est capable de claquer la porte »

Bien que son contrat expire en décembre 2024, Medhi Benatia a assuré qu’il ne serait « jamais un problème pour l’OM ». Il insiste sur son désir de « faire grandir le club » et de contribuer à sa stabilité. Pour lui, l’OM a un énorme potentiel, mais il manque encore de l’unité. « Les joueurs doivent se rendre compte qu’il y a une belle équipe », affirme-t-il. Son ambition est claire : redonner à l’OM sa dimension historique et faire en sorte que les supporters se retrouvent dans la ferveur des grandes soirées marseillaises.

La stabilité, clé de la réussite

L’ancien défenseur international marocain insiste sur la nécessité de stabilité pour que l’OM atteigne ses objectifs. Selon lui, le club possède des qualités indéniables, mais sans un projet solide et un état d’esprit collectif, il est difficile de performer à haut niveau. « Pour grandir, ce club a besoin de stabilité », répète-t-il, soulignant que chaque joueur doit comprendre l’importance de son rôle dans l’équipe.

🗣️ « Je travaille tous les jours comme si j’allais rester 10 ans à Marseille. Je ne serai jamais un problème pour l’OM. Je n’ai besoin de rien, je veux simplement aider ce club à grandir »@MedhiBenatia en fin de contrat avec l’OM fin décembre, s’exprime sur son avenir. pic.twitter.com/iey9e8S8pY — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 12, 2024

Quel avenir pour Benatia et l’OM ?

À quelques mois de la fin de son contrat, Medhi Benatia reste déterminé à accomplir sa mission. Il assure qu’il est prêt à continuer à travailler pour l’OM et ne se laisse pas influencer par les incertitudes du futur. Le conseiller sportif se concentre sur l’essentiel : redonner au club sa passion et sa stabilité, tout en préparant l’avenir avec des décisions stratégiques.