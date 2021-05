OM – Djellit se lâche : « Thauvin ? Fort avec les faibles et souvent faible avec les forts »

Officialisé la semaine dernière, Florian Thauvin s’est engagé avec les Tigres de Monterrey. Et le consultant de La Chaîne L’Équipe, Nabil Djellit, n’est pas certain que le champion du monde laissera un souvenir impérissable à l’OM…

Florian Thauvin avait la possibilité de rempiler à l’OM à l’issue de son contrat se terminant en juin prochain. Mais l’ailier marseillais a préféré faire ses valises du côté du Mexique, et des Tigres de Monterrey. Consultant de La Chaîne L’Équipe, Nabil Djellit est sceptique au sujet de la trace qu’il va laisser dans l’histoire du club.

Pour moi, ça restera un très bon joueur de l’histoire de l’OM – djellit

«Pour moi, ça restera un très bon joueur de l’histoire de l’OM. Il aura fait les stats. Fort avec les faibles et souvent faible avec les forts. Il faut quand même faire ce qu’il a fait. Il a souvent caché la misère. Je trouve son comportement plus remarquable et professionnel que celui de Dimitri Payet. Le football, c’est aussi quelle trace tu laisses. Je pense que Drogba ou Ribéry sont des joueurs qu’on n’oublie pas. On verra dans dix ans quelle trace Thauvin aura laissée à Marseille. Il ne part pas dans un top club non plus alors qu’il a 28 ans. Cela situe aussi le gabarit d’un joueur» Nabil Djellit – Source : L’Équipe (14/05/2021)