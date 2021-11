OM : Djellit se paye (encore) Sampaoli !

L’Olympique de Marseille a concédé une lourde défaite hier soir face à Galatasaray (4-2) en Europa League. Une défaite synonyme d’élimination dans cette coupe d’Europe. Le journaliste Nabil Djellit, n’a pas manqué l’occasion de critiquer vivement l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli.

L’OM avait été plutôt convaincant lors des 4 premiers matches d’Europa League mais n’avait pas récolté autant de points qu’espéré. Dans ce match décisif face à Galatasaray, les hommes de Jorge Sampaoli se sont écroulés. Le journaliste de la Chaîne L’Equipe Nabil Djellit a vivement critiqué les choix et la tactique de Jorge Sampaoli.

A lire aussi : Galatasaray – OM (4-2) : Marseille sombre complétement et sort de la compétition !

N’importe quel coach de Ligue 1 faisait l’affaire

« Quelle punition ! La compo de Sampaoli est une aberration…En ce moment, l’OM sans Payet est une équipe ordinaire. Si le plan de jeu de Sampaoli se résume à Payet et rien d’autre, n’importe quel coach de Ligue 1 faisait l’affaire.. » Nabil Djellit – Source Twitter

En ce moment, l’OM sans Payet est une équipe ordinaire. Si le plan de jeu de Sampaoli se résume à Payet et rien d’autre, n’importe quel coach de Ligue 1 faisait l’affaire… #GALOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 25, 2021

.

Sans Payet, cette équipe est ordinaire… #GALOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 25, 2021

Quelle punition ! La compo de Sampaoli est une aberration… #GalatasarayOm — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 25, 2021

Au terme de la rencontre le coach argentin de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la prestation de son équipe. Il n’a pas caché sa déception après cette élimination et évoque son projet a plus long terme avec une équipe en construction.

A lire aussi : OM : La Conférence League ? Sampaoli et Milik ne disent pas non…

« On savait qu’il y aurait cette ambiance en faveur des locaux, qu’il faudrait défendre une grande équipe de France. (…) Tout a été dans le sens de Galatasaray émotionnellement, psychologiquement et dans le scénario du match. Le plus important pour ce groupe jeune est désormais de penser à demain et continuer à se construire. Sinon le projet ne pourra pas fonctionner. C’est clairement une déception d’être éliminé. Nous avons perdu la qualification dans les matchs précédents qui nous ont forcé à devoir venir gagner ici dans un scénario très compliqué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)