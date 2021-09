Titulaire une nouvelle fois dans les buts de l’OM, Pau Lopez a encaissé ses premiers buts en Ligue face à Lens ce dimanche. La performance de l’Espagnol n’a pas plu a Nabil Djellit, particulièrement sévère à son encontre…

La mise à l’écart de Mandanda ne semble pas plaire à Nabil Djellit. Légende de l’Olympique de Marseille, l’international français est relégué sur le banc de touche depuis quelques matchs. Son remplaçant, Pau Lopez, n’a pas les faveurs du journaliste, qui se montre particulièrement dur avec ce dernier, via des tweets ironiques :

Leca > Lopez — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 26, 2021

Très impressionnant le jeu au pied de Pau Lopez. #OMRCL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 26, 2021

On comprend dans ce que dit Sampaoli que selon lui, Pau Lopez est un peu plus un gardien moderne

Kevin Diaz, s’est lui aussi montré critique vis-à-vis de Pau Lopez :

« Je l’ai commenté deux fois sur place l’an dernier lors des confrontations face à l’Ajax. J’ai trouvé que c’était un gardien médiocre avec ses pieds. Donc on me dit qu’ils recrutent un gardien pour remplacer Mandanda, je l’entends. Il est en fin de carrière et il faut lui trouver un remplaçant. Je peux l’entendre. Par contre, tu ne peux pas me dire que tu recrutes et tu fais jouer Pau Lopez devant une légende de l’OM pour une qualité qu’il n’a pas ! Soit tu dis que tu trouves que c’est un meilleur gardien, qu’il joue parce que c’est ton choix. Mais ne dis pas qu’il joue parce qu’il a une meilleure relance. Ou qu’il a une meilleure vision de jeu ou quoi que ce soit. On comprend dans ce que dit Sampaoli que selon lui, Pau Lopez est un peu plus un gardien moderne. Je n’en suis pas sûr. Je ne trouve pas que sur sa ligne, il soit bien meilleur que Mandanda et on l’a vu contre Moscou mais on va lui laisser le bénéfice du doute et quelques matchs. Mais une chose est sûre et ça Johann Crochet (correspondant en Italie de RMC, ndlr) qui a vu énormément de match de Pau Lopez : ce n’est pas un bon gardien ! Ce n’est ni Ederson, ni Alisson Becker ni Ter Stegen. C’est un gardien moyen et je ne sais pas s’il a le niveau pour être le gardien numéro 1 de l’OM. Mais d’un autre côté je ne sais pas si Mandanda a aussi le niveau pour être le gardien numéro 1 de l’OM non plus cette année. » Kevin Diaz – Source : After Foot, RMC (26/09/21)