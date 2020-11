OM : Djellit taille le président Eyraud : « l’Olympique de comm’ ça suffit! »

Suite au match reporté face à Nice, l’OM a publié un communiqué. Pour le journaliste Nabil Djellit, le président Eyraud fait encore de la communication en parlant d’injustice (un problème d’équité dixit JHE)…

L’OM se retrouve avec deux matches en retard en Ligue 1. Une situation que ne comprend pas le président Eyraud qui l’a fait savoir via un communiqué publié sur le média officiel du club : « L’OM a subi trois déprogrammations de ses rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, plusieurs de nos adversaires ont malheureusement vu plus de dix de leurs joueurs être touchés par le virus. A l’issue de cette journée de championnat, l’OM aura deux matches de retard sur ses concurrents pendant plusieurs semaines, situation exceptionnelle dans l’histoire de la Ligue 1. (..) Dès lors, l’OM jouera pendant plusieurs mois avec un déficit de deux rencontres en retard, ce qui soulève un problème d’équité évident en matière de compétition sportive. Cette situation crée un préjudice direct à notre encontre et le club a essayé de proposer des solutions pour à la fois en gommer les effets, mais aussi et surtout répondre aux besoins des diffuseurs. (…) Cette situation est totalement dysfonctionnelle et montre une fois encore le besoin de repenser en profondeur nos formats, nos règlements et l’attractivité du football français. » Cette sortie n’a pas été au goût de Nabil Djellit. Ce dernier a tenu à rappeler au président Eyraud que le premier match reporté était lié à de nombreux cas de Covid du côté de l’OM. De plus, le journaliste estime que JHE fait de la communication dans son intérêt particulier.

C’est sous couvert d’intérêt général, c’est plus un intérêt très particulier — Djellit

« Je crois que le président Eyraud a parlé d’injustice, non ? Est-ce qu’il parlait d’injustice quand le championnat de France s’est arrêté au printemps dernier pour Amiens ou d’autres clubs ? C’est sous couvert d’intérêt général, c’est plus un intérêt très particulier. L’OM a bien eu trois matches reportés cette saison, notamment un face à l’ASSE. Sur les 3 fois, ce n’est pas à chaque fois l’autre équipe. Parlait-il d’injustice quand le match face à Saint-Étienne a été reporté à cause de cas de Covid-19 côté marseillais ? Est-ce qu’il a parlait d’intérêt général à ce moment-là ? Non : Alors la comm’, l’Olympique de comm’ ça suffit ! »

Nabil Djellit – source : l’Equipe du soir (19/11/2020)

