OM : Djibril Cissé voit un héros inattendu face au Pana !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille affronte le Panathinaïkos pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Djibril Cissé, ancien joueur des deux clubs, espère que ce sera un match déclic pour Vitinha !

L’Olympique de Marseille débute sa saison officiellement ce mercredi avec le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Pour L’Equipe, Djibril Cissé s’est exprimé sur les chances marseillaises de se qualifier contre le club grec mais aussi sur les attentes autour de Vitinha, un numéro 9 comme lui.

C’est sur ce genre de matchs que Vitinha peut commencer son histoire

Dans cet entretien à L’Equipe, Djibril Cissé ne cache pas son attachement pour le jeune portugais qui vit des moments difficiles à Marseille. Ce match face au Panathinaïkos en Grèce pourrait être une chance pour lui de se relancer et de démarrer réellement son histoire à l’OM d’après l’ancien international français.

« Honnêtement, je ne peux pas dire (qui va gagner), mon cœur ne me laisse pas choisir. Après, sportivement, je pense que l’OM est un cran au-dessus. Mais sur deux matchs, tout est balayé. Ça va se jouer sur la gestion des nerfs et la gestion des moments clés, il ne faudra pas rater les occasions. Vitinha? Mais moi je l’aime bien ! C’est dur de marquer des buts et il faut savoir être patient, explique Djibril Cissé à L’Equipe. Tu changes de vie, de statut, tu es le joueur le plus cher de l’OM et tu n’as rien demandé, tu as 20 ans, d’un coup on te met un sac de 800 kg sur le dos et il faut que tu le portes. Il faut lui laisser le temps. (…) C’est sur ce genre de matchs que Vitinha peut commencer son histoire »

Djibril Cissé prévient Marcelino et ses joueurs !

RMC Sport a interrogé l’ancien Bleu sur l’ambiance qu’il y a en Grèce. « C’est une ambiance à la limite de l’acceptable, avec des bombes agricoles, des fumigènes et des artifices qui, en théorie, n’ont pas leur place dans les tribunes. Mais cela fait partie du folklore, c’est ancré dans leur ADN et franchement, pour un joueur, c’est incroyable à vivre », a expliqué Djibril Cissé. Sans leurs supporters, les Marseillais devraient vivre une soirée hostile ce mercredi soir !