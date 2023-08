Mercato OM : ça se confirme pour la prochaine recrue offensive !

L’OM est toujours en quête d’un renforts offensif et les yeux sont désormais rivés sur Wilson Isidor du Lokomotiv Moscou…

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival avec un objectif clair en tête : renforcer davantage son secteur offensif. Si les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye ont déjà apporté du dynamisme à l’équipe, les dirigeants marseillais sont conscients qu’une plus grande profondeur est nécessaire. Comme l’a révélé le journal l’Equipe, c’est dans cette optique qu’une cible a récemment émergé : Wilson Isidor, le polyvalent attaquant du Lokomotiv Moscou.

Agé de 23 ans, Isidor se distingue par sa capacité à évoluer sur plusieurs fronts. Le joueur passé par Rennes et Monaco a le plus souvent évolué sur le flanc gauche en Russie. Cette aptitude s’inscrit harmonieusement dans le schéma de Marcelino, qui cherche à optimiser ses options dans un rôle actuellement partagé entre Azzedine Ounahi et Amine Harit.

Malgré la présence du premier et les perspectives du second qui revient à peine d’une grave blessure au genou, l’entraîneur espagnol espère intégrer un autre élément capable d’animer l’aile gauche de son attaque.

Un transfert direct est actuellement en négociation. Il reste toutefois lié a des mouvements que l’OM doit effectuer dans le sens des départ au sein de son effectif avant de finaliser un nouvel achat.

Cengiz Ünder, par exemple, est courtisé par Fenerbahçe, tandis que Ruslan Malinovski fait l’objet d’un suivi attentif de la part du Torino et du Besiktas, dans le cadre d’un prêt payant. Un autre ailier, Konrad De La Fuente, s’est vu accorder un prêt à Eibar (D2 ESP), un mouvement qui n’a que peu d’impacts économiques pour l’OM.

Le parcours de Wilson Isidor

Le parcours de Wilson Isidor a été marqué par des rebondissements. Après avoir connu des difficultés à s’imposer à Monaco, il a retrouvé sa trajectoire grâce à des prêts fructueux en National, à Laval (2019-2020) et Bastia-Borgo (2020-2021). Le Lokomotiv Moscou a flairé le potentiel de l’attaquant et l’a recruté début 2022 pour 3,5 millions d’euros. Malgré quelques blessures, Isidor a réussi à briller et a été séduit par l’intérêt marseillais, qui remonte à la saison précédente.

Javier Ribalta, ancien directeur sportif du Zénith Saint-Pétersbourg, a suivi de près le Championnat russe où Isidor s’était fait remarquer. Sa capacité à faire la différence en sortie de banc, combinée à sa polyvalence, a captivé l’attention de l’OM. Ce dernier n’arrivera toutefois pas dans la peau d’un titulaire.

Ainsi, la perspective d’Isidor rejoignant les rangs de Marseille semble très probable, même s’il pourrait apporter une valeur ajoutée en tant que super-sub. Les autres clubs de Ligue 1 intéressés par le joueur semblent prendre du retard dans la course pour son acquisition. La destination d’Isidor se dessine donc au sein du Vélodrome.