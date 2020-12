OM : Domenech comprend et soutient Villas-Boas !

L’OM s’est enfin imposé en Ligue des Champions mardi. une victoire 2-1 insuffisante pour passer devant l’Olympiakos au classement. Cependant, pour Raymond Domenech, Villas-Boas ne veut pas être reversé en Ligue Europa et n’a qu’un seul objectif, le championnat !

L’OM n’a pas réussi à s’imposer avec deux buts d’écart face à l’Olympiakos, ce qui condamne ses chances de se qualifier pour l’Europa League. Pour Raymond Domenech, le club olympien n’a pas l’effectif pour jouer la Coupe d’Europe et Villas-Boas n’a qu’un seul objectif c’est de erminer sur le podium de la Ligue 1 pour qualifier l’OM pour la ligue des Champions 2021/2022…

Villas-Boas est presque malheureux de se dire qu’ils ne sont pas éliminés — Domenech

“Ils ont quand même gagné ce match face à l’Olympiakos. Même dans ce match là, ils n’ont pas été bons et ils gagnent parce que l’arbitre a été sympa. Mais ils ont quand même gagné. (…) Ils ont encore de l’espoir pour l’Europa League. Villas-Boas a mis des rustines où il pouvait, la Champions League ne l’intéresse pas. Il a un effectif qui ne lui permet pas de jouer sur les deux tableaux. Je rappelle que potentiellement, ils sont en tête du championnat malgré les matchs qu’on les voit faire. Ils sont solides et ils sont là. La coupe d’Europe c’est fini, il est tranquille, il est presque malheureux de se dire qu’ils ne sont pas éliminés. Si on est premier ou second du championnat c’est gagné, il joue ça, il s’en fout du reste…” Raymond Domenech – source : La Chaîne L’Equipe (02/12/2020)