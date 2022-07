Mercato OM : Domenech critique encore le choix du coach !

Sur le plateau de l’Equipe Raymon Domenech a avoué ne pas comprendre le choix Tudor à Marseille, comme à chaque fois qu’un entraineur étranger arrive en Ligue 1.

Raymond Domenech, après avoir passé la saison à critiquer Jorge Sampaoli, ne manque déjà pas l’occasion de critiquer son successeur, ou plutôt le choix de son successeur. Le croate Igor Tudor qui devrait être présenté aujourd’hui, ne convainc pas l’entraineur français. En effet, le choix de l’OM de persister avec des entraineurs étrangers n’est pas du goût de l’ancien sélectionneur, pour rappel il avait tenu des propos similaires à l’arrivée de Villas-Boas et de Jorge Sampaoli la saison passée et l’OM a tout de même terminé deuxième du championnat.

« C’est aberrant » – Domenech

« Ça veut dire qu’un entraineur français ne peut pas être coach de l’OM ? C’est aberrant quand on sous-entend que les Français ne sont pas capables de faire du jeu offensif. C’est dérangeant. Il faut juste quelqu’un de compétent, qui gère à la fois le championnat et la Ligue des Champions. Il y a des possibilités. Le nouveau coach qui va arriver ne connaitra pas les trois quarts de l’effectif et peut-être même le championnat. Ça peut être gênant. Ce n’est jamais bon signe quand on commence une saison comme ça. Après, c’est en fonction du profil de celui qui arrive. Il y a plein de paramètres qui font que ça peut être problématique ou pas. » Raymond Domenech Source : l’Equipe (02/07/2022)